래퍼 카모 "원나잇 쓰리썸? 루머 신경 안 쓰고 살겠다"

래퍼 카모가 자신을 둘러싼 자극적인 사생활 루머에 대해 선을 그으며 당당한 행보를 보였다.

지난 24일 공개된 유튜브 예능 '신여성'에 출연한 카모는 "힙합을 한다는 이유와 외모 때문에 어릴 때부터 오해를 많이 받았다"며 "헤프다라는 소문도 있었다. '원나잇을 많이 하고 다닌다, 쓰리썸을 많이 하고 다닌다'라는 얘기도 들었다. 둘 다 안 해봤다"고 밝혔다.

이날 카모는 연예계 대선배인 코미디언 이경실, 조혜련에게 루머 대처법에 대한 조언을 구했다.

이경실은 "내가 생각했던 것과 다르게, 또 말했던 것과 다르게 알려지기도 한다. 그조차 내가 선택한 일이니 받아들여야 한다. 하지만 말도 안 되는 이야기는 개무시가 답이다"고 조언했다.

조혜련 역시 "모든 일에 일희일비 하지 않았으면 좋겠다. 지나가는 구름이라고 생각하고 의연하게 대처했으면 좋겠다"고 덧붙였다. 선배들의 조언을 들은 카모는 "신경 안 쓰고 살겠다. 그냥 오해해라"라고 당차게 답했다.

카모는 자신의 음악적 지향점에 대해서도 진지한 태도를 보였다.

그는 "힙합이라는 음악에서 돈, 여자, 마약. 자랑하고 이런 거 말고도 말할 수 있는 게 많다고 생각한다"며 "전에는 주제를 정하는 게 한계가 있었는데 경험이 생기고 안정되다 보니까 쓸게 정말 많다는 생각을 많이 하고 있다"고 전했다.

