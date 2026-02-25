중국 누리꾼, "한국은 문화 도둑국" "중국설 훔쳤다" 주장

중국 누리꾼으로 추정되는 일부 사회관계망서비스(SNS) 이용자들이 "한국은 문화 도둑국", "중국설을 훔쳐 설날을 만들었다"고 주장한 것으로 알려졌다.



서 교수는 25일 SNS를 통해 "많은 중국 누리꾼이 댓글과 다이렉트 메시지(DM)로 테러를 자행했다"며 "근거 없는 글과 욕을 1주일 내내 끊임없이 달았다"고 밝혔다.

중국 누리꾼으로 추정되는 이들이 서 교수 SNS에 남긴 댓글과 DM. 서경덕 교수 SNS 캡처

그는 최근 SNS를 통해 설을 전후로 전 세계 곳곳에서 잘못 쓰이고 있는 '중국설' 표기를 '음력설' 표기로 바꾸자는 캠페인을 펼친 바 있다.



유엔, 애플, 영국박물관 등에서는 여전히 '중국설' 표기를 유지하고 있다.



서 교수는 지난해 추석 때 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 구단 맨체스터 시티가 한국 팬들을 위해 추석 인사 영상을 올렸다가 논란이 된 일화도 언급했다.



당시 이 영상을 두고 중국 일부 언론은 "중국 전통문화를 훔쳤다"고 비난했고, "중국 내 여론이 들끓고 있다"고 보도하기도 했다.



서 교수는 "한국이 중국 문화를 훔쳤다는 억지 주장은 멈추고, 한국 드라마와 영화, 예능 등 다양한 문화 콘텐츠를 훔쳐보지 말아야 한다"며 "한국 기업의 인기 상품을 짝퉁으로 만들어 더 이상 전 세계에 유통하지 말길 바란다"고 지적했다.

<연합>

