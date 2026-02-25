침팬지도 플러팅을?…마음에 드는 상대 앞에서 ‘나뭇잎’ 찢어

이른바 플러팅(이성에게 호감을 표현하는 행위) 기술을 사용하는 것이 인간만의 특성이 아니라는 연구 결과가 나왔다.

22일(현지시각) 영국 데일리메일에 따르면 20년 넘게 영장류를 연구해 온 캣 호베이터 세인트앤드루스대 교수는 국제학술지 '사이언티픽 리포트(Scientific Reports)'에 게재한 논문에서 "사춘기 침팬지들도 마음에 드는 상대 앞에서 나뭇잎을 조심스럽게 찢는 방식으로 서로에게 구애 행동을 한다"고 밝혔다.

연구에 따르면 침팬지들은 나뭇잎을 찢거나 뜯는 행동인 '리프 클리핑(leaf clipping)'을 하는데, 호베이터 교수는 "이는 일종의 침팬지식 플러팅"이라며 "마음에 드는 상대에게 작은 나뭇잎을 찢어 보이며 호감을 표현하는 것"이라고 설명했다.

주로 발정기의 수컷이 어린 암컷의 관심을 끌기 위해 리프 클리핑을 사용하며, 이는 일부 암컷에게서도 관찰된다. 호베이터 교수는 "리프 클리핑은 사춘기 청소년들이 성적으로 성숙해지는 단계에 접어들면서 이성의 관심을 끌 방법을 서툴게 배워가는 과정"이라고 분석했다.

또 리프 클리핑은 침팬지 집단에 따라 다양한 강도와 방식으로 나타났다. 우간다에 서식하는 동아프리카 침팬지 두 이웃 집단의 플러팅 기술을 분석한 결과, 두 집단 모두 리프 클리핑을 구애 수단으로 사용한다는 점은 같았지만 구체적인 방식에는 차이가 관찰됐다. 이는 집단 간 문화적 차이 때문으로 해석된다.

한 집단은 입으로 하나의 잎을 여러 개로 조각내는 '리프 클립(leaf clip)' 방식을 선호한 반면, 다른 집단은 가지에서 잎을 통째로 하나씩 떼어내는 '리프 티어-풀(leaf tear-pull)' 방식을 주로 사용했다.

이에 대해 호베이터 교수는 "마치 인간이 '날 좋아할까, 안 좋아할까'를 나뭇잎으로 점치는 것과 비슷하다"면서 "침팬지들은 리프 클리핑을 자신의 구애 의도를 눈치채지 못하게 하거나 근처에 더 힘센 수컷이 있다면 경쟁을 피하려는 전략으로도 활용한다"고 전했다.

