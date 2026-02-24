하민영 포항대 총장, 월급 기부로 유아교육과 ‘릴레이 장학금’ 전달

포항대학교는 24일 교내 평보관 총장실에서 하민영 총장이 유아교육과에 직접 기부한 장학금 전달식을 가졌다고 밝혔다.

이번 장학금은 하민영 총장이 매월 급여의 일부를 대학 발전 및 학생 지원을 위해 기부하기로 한 약속에 따라 마련됐다.

하민영(오른쪽) 포항대 총장이 24일 유아교육과에 장학금 전달식을 갖고 있다. 포항대 제공

해당 장학금은 2023년 8월부터 매월 각 학과에 전달되고 있으며, 학과 교수진의 협의를 통해 성적, 가정 형편, 봉사 정신 등 다양한 기준을 종합적으로 고려해 공정하게 지급되고 있다.

하민영 총장은 “어려운 여건 속에서도 학생 지도를 위해 헌신하고 계신 교수님들께 감사의 말씀을 전한다”며 “이번 릴레이식 장학금이 학생 지도와 학과 운영에 작은 보탬이 되기를 바란다”고 말했다.

이어 “앞으로도 대학 구성원을 위한 실질적인 지원 방안을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 덧붙였다.

한편, ‘릴레이식 장학금’은 대학 구성원 간 상생과 나눔의 문화를 확산시키는 계기가 될 것으로 기대되며, 포항대학교의 교육 환경 개선과 학생 복지 향상에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지