인천시, 소상공인에 375억 금융 지원

고물가·고금리와 내수 침체 등 장기간 경기 침체로 소상공인들이 울상을 짓고 있다. 인천시가 지역경제의 근간이자 골목상권을 지탱하는 소상공인 살리기에 두 팔을 걷어붙였다.

인천시는 청년창업, 일자리 창출, 소상공인 지원 등 3개 특례보증 사업을 27일부터 동시에 시행한다고 24일 밝혔다. 총 375억원 규모로 관내 1200여개 업체가 도움을 받을 것으로 기대된다.

먼저 청년창업 분야는 39세 이하(1986년 1월1일 이후 출생) 창업 5년 이내를 대상으로 한다. 초기 자금 부담 완화 및 안정적인 경영 기반을 마련하기 위한 취지다. 업체당 최대 3000만원, 최초 3년간 연 1.5% 이차보전(시중·정책 금리 간 차액 보상)으로 금융 부담을 낮춘다. 시는 이들의 성공적인 안착과 지속 가능한 성장 기반을 도모할 방침이다.

일자리 창출 특례보증은 최근 1년 이내 신규 인력을 채용하거나 고용이 유지된 때 해당된다. 인천시 일자리 창출 우수기업도 범주에 들어간다. 고용 실적에 따라 연 1.5∼2.0% 이차보전을 차등 적용해 성과가 우수할 시 더욱 큰 혜택이 돌아가도록 했다.

상시근로자 10인 미만 제조업 소상공인이라면 최대 2억원(카카오뱅크·케이뱅크 이용 최대 1억원)까지 지원된다. 시는 산업단지와 도시형 뿌리산업의 기술 경쟁력 강화를 뒷받침할 계획이다.

이번 사업은 인천신용보증재단과 협약 금융기관 7곳(신한·농협·하나·국민·우리은행, 카카오뱅크, 케이뱅크)를 통해 운영된다. 다만 고령자·장애인·임산부을 비롯한 디지털 소외계층은 재단 지점에서 대면 신청도 가능하다. 연체·체납 또는 보증 제한 업종에 해당하는 경우는 지원 대상에서 제외된다.

