CES 찍고 한국으로…중국 기업의 웨어러블 로봇이 온다

로봇 기업 브이디로보틱스는 중국 웨어러블 로보틱스 기업 ‘하이퍼쉘’의 제품을 국내 시장에 공식 출시한다고 24일 밝혔다.

로봇 기업 브이디로보틱스의 함판식 대표가 24일 오전 서울 명동에서 열린 기자 간담회에서 중국 웨어러블 로보틱스 기업 ‘하이퍼쉘’ 제품의 국내 론칭 관련해 발언하고 있다. 브이디로보틱스 제공

브이디로보틱스는 이날 서울 명동에서 하이퍼쉘 국내 론칭 기자간담회를 열고 이같이 전했다. 회사는 국내 독점 총판 권한으로 하이퍼쉘의 국내 마케팅·영업·유통·애프터서비스 등을 전담한다.

의료와 재활 중심인 국내 웨어러블 로봇 시장에서 브이디로보틱스는 야외 활동과 레저를 위한 새로운 카테고리를 제시할 계획이다. 러닝과 트레킹, 등산 등 외부 활동 인구가 늘어나는 한국 시장을 높게 평가해 브랜드 인지도 확산으로 시장 점유율을 늘릴 예정이다.

2021년 설립한 하이퍼쉘은 중국 선전 기반의 기업이다. 세계 최대 가전·IT 전시회 ‘CES 2025’에서 로보틱스 부문 최고혁신상을, ‘IFA 2025’에서 모빌리티 부문 혁신상을 받았다. 하이퍼쉘의 ‘하이퍼쉘X’ 시리즈는 인공지능(AI) 기반으로 사용자의 움직임에 협응해 순간 파워를 증강하거나 제어해 사용자가 더 빠르고 멀리 이동할 수 있도록 지원한다.

하이퍼쉘의 ‘울트라X’ 제품. 브이디로보틱스 제공

브이디로보틱스는 사용자가 다양한 목적에 맞춰 하이퍼쉘을 선택할 수 있도록 울트라·카본·프로·고 등 ‘하이퍼쉘X’ 시리즈의 모든 라인업을 판매한다.

최상위 모델인 울트라는 1.8㎏(킬로그램)의 가벼운 무게에 최대 1000W(와트)의 출력을 내고 배터리당 최대 30㎞까지 이동할 수 있다. 카본과 프로는 최대 800W 출력과 최대 보조 시속 20㎞를 지원해 체력 소모를 최대 30% 낮춘다. 일상생활에 초점을 맞춘 고 모델은 최대 400W 출력과 최대 보조 시속 12㎞로 체력 소모를 최대 20% 감소시킨다.

지난 18일까지 진행된 프리오더에서 하이퍼쉘은 1억원 이상 펀딩을 유치하며 국내 소비자의 관심을 받고 있다.

브이디로보틱스 함판식 대표는 “판매 채널 확대를 위해 온·오프라인 B2B 판매 파트너 네트워크를 수립하고, B2G 사업 기회를 적극 모색하여 안정적인 성장을 이끌어내겠다”고 말했다.

