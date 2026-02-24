박지현, 첫 정규 'MASTER VOICE' 공개 동시에 전곡 차트 인 '청신호'

가수 박지현. JG스타엔터테인먼트

가수 박지현의 첫 정규 앨범 'MASTER VOICE'(마스터 보이스) 수록곡 전곡이 국내 음원 사이트에 차트 인(Chart-in)하는 쾌거를 이뤘다.

박지현은 지난 23일 오후 6시 첫 정규 앨범 'MASTER VOICE'(마스터 보이스)를 발표했다.

트로트 왕자의 컴백에 대중의 반응은 역시 뜨거웠다.

타이틀곡 '무(無)'는 24일 기준 멜론HOT100 13위, 벅스 실시간 차트 7위 등 주요 음원 차트를 장악하며 공개와 동시에 청신호를 보였다.

이외에도 수록곡 'Opening'(오프닝), '기도', '아름다운 인생 이야기', 'Dancing In Love'(댄싱 인 러브), '안녕이란 슬픈 말', '애간장', '만물트럭', '초대장'이 모두 멜론 HOT100에 이름을 올리며 차트 줄 세우기에 성공했다.

박지현의 이번 신보는 사랑과 이별, 기다림과 후회, 그리고 다시 일어서는 마음까지, 박지현 특유의 음색과 감성으로 한 사람의 인생과 감정을 온전히 담아낸 결과물이다.

