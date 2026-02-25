캐딜락 ‘2026 에스컬레이드’ 국내 출시

제너럴모터스(GM)의 프리미엄 자동차 브랜드 캐딜락이 최고위급 스포츠유틸리티차(SUV)인 에스컬레이드의 연식변경 모델 ‘2026 더 뉴 에스컬레이드’(사진)를 국내에 출시했다고 24일 밝혔다. 이번 모델에는 GM의 핸즈프리 운전자 보조시스템(ADAS)인 ‘슈퍼크루즈’를 새로 적용했다.



슈퍼크루즈는 국내에서 신호등이 없는 약 2만3000㎞ 구간 고속도로와 주요 간선도로에서 스티어링휠 조작 없이 주행과 자동 차선 변경을 지원하는 시스템으로, 지난해 말 출시된 전동화 SUV 에스컬레이드 IQ에 국내 최초 도입된 후 적용 모델이 확대됐다. 더 뉴 에스컬레이드에는 한국 고객을 위해 별도로 개발된 티맵 커넥티드 서비스도 탑재됐다. 또 새로 적용된 교통표지판 인식 기능(TRS)은 운전자가 주행 중인 도로의 제한속도를 인지하는 데 도움을 주기 위해 설계된 기능으로, 카메라와 내비게이션 정보를 통해 클러스터에 제한속도를 표시해 준다.

