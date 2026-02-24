국민체육진흥공단, 2026 스포츠 꿈나무 특기 장려금 지원

서울올림픽기념국민체육진흥공단이 문화체육관광부와 함께 저소득층 가정의 우수한 초중고 학생 선수를 조기에 발굴해 안정적 성장을 지원하기 위한 ‘2026년 스포츠 꿈나무 특기 장려금’ 사업을 추진한다고 24일 밝혔다.

국민체육진흥공단은 2019년부터 스포츠 꿈나무 특기 장려금을 통해 태권도, 양궁, 테니스 등 총 96개 종목 1만540명의 학생 선수를 선발해 우수한 성과를 거둘 수 있도록 지원해 오고 있다. 올해는 법정 저소득층(국민기초생활보장 수급자 가구, 차상위 계층, 한 부모 가족)에 해당하는 1800명의 초중고 학생 선수를 선발해 지원할 예정이다.

2026 스포츠 꿈나무 특기 장려금 안내 포스터. 국민체육진흥공단 제공

대한체육회 정회원 단체, 대한장애인체육회 정가맹·유형별 체육단체 종목 선수로 등록된 초중고 및 특수학교 재학생은 모두 신청이 가능하다.

선정된 학생 선수는 오는 5월부터 내년 2월까지 매월 40만원(최대 10개월)의 특기 장려금(바우처)을 받을 수 있으며, 학습 및 스포츠 활동 관련 지정 매장에서 사용할 수 있다.

신청을 희망하는 학생 선수는 오는 27일~다음달 27일까지 재학 중인 학교를 통해 접수 가능하다. 기타 자세한 사항은 국민체육진흥공단 홈페이지에서 확인하면 된다.

