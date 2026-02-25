96년생 객관적인 자료를 진행시키면 성과가 좋다.84년생 불신의 벽이 높아지면 감당하기 힘들다.72년생 임기 응변의 대처가 더욱 중요하다.60년생 사업가는 열심히 뛰면 좋은 결실 맺는다.48년생 도처에서 손벌리는 사람이 많아 피하고 싶다.36년생 유유자적한 삶을 원한다면 망설이지 마라.

97년생 부질없는 행동인줄 알면서 달려드는 것은 어리석다.85년생 잘못된 선택은 고쳐라. 지출을 삼가라.73년생 생존경쟁이 심해도 몰입은 반드시 필요하다.61년생 통신업 전자제품 휴대폰점은 광고에 성과가 있다. 49년생 명령이란 종속관계가 아니면 부작용이 발생. 37년생 오래간만의 출행이 행운으로 작용한다.

98년생 입에 맞는 음식도 과하면 탈나기 쉬운 법. 86년생 잘못된 선택은 고쳐라. 지출을 삼가라. 74년생 방심하는 사이에 사고가 있으니 조심해라. 62년생 함정에 빠지니 돌다리도 두들겨보고 건너라. 50년생 법적인 문제가 발생하면 조언을 구하라. 38년생 어둡고 침침한 곳에서 머물면 건강조심.

99년생 일상생활이 지겨우면 약간의 변화를 추구하라. 87년생 벗을 가까이 하면 크게 얻는다. 75년생 불행이 찾아올 수 있으니 더 많이 생각해라. 63년생 둥글게 생활하면서 내 것으로 만들어라. 51년생 활동무대를 점차적으로 줄여나가라. 39년생 기부문화에 익숙치 않아도 생각해보라

00년생 오랫동안 참으면 결국은 좋은 효과를 본다. 88년생 어디에서든 예의를 갖추면 안전하다. 76년생 자신이 책임질 수 있는 선에서 움직여라. 64년생 엉뚱한 곳을 기웃거리니 답답하다. 52년생 택배업 운전대리업 통신업은 광고에 성과가 있다. 40년생 불행의 덫에 걸려들지 않도록 해라. 28년생 얻는 것보다 잃는 게 많은 운이다

01년생 신문 정보지에서 돈융통이 성사된다. 89년생 푸른 하늘을 비행하니 부러울 것이 없다. 77년생 기회주의적 사고방식은 곤란하다. 65년생 현재 일은 진흙에서 보배가 탄생한다. 53년생 간편하게 추진하면 좋은 결과가 나타난다. 41년생 평온한 말투와 눈빛을 보내면 편안하다. 29년생 목표달성을 위한 노력이 정도를 벗어나면 자제하라.

02년생 가까운 친구의 충고를 받아 들리라. 90년생 매사에 신중하고 의사전달은 분명히 하라. 78년생 실리를 추구하면서 적당한 거리를 두어라. 66년생 경솔하게 중요한 이야기를 해서는 안 된다. 54년생 떠나는 사람이 있으면 남겨지는 사람이 있다. 42년생 단정짓지 말고 좀더 두고보는 것이 좋다. 30년생 계산에 밝되 인간적인 교류가 밑바탕이 되도록.

03년생 금전문제가 애를 태우니 해결이 늦어진다. 91년생 방심하면 뜻밖의 손실이 있을 수 있다. 79년생 자신의 의지와 상관없이 근심이 온다. 67년생 업무처리를 남에게 맡기지 말라. 55년생 여행사 아동품점 운동구점은 광고에 성과가 있다. 43년생 전문가에 부족한 것은 도움을 청하라. 31년생 답답하지만 차근차근 설명하는 자세가 필요하다.

04년생 시종일관 겸손해야 이익이 온다. 92년생 서북방에서 단순한 정보교환이 큰 도움을 준다. 80년생 감성이 풍부하면 다양한 인간관계를 맺는다. 68년생 자기식대로 밀고 나가면 위험하다. 56년생 일을 통해 얻어지는 성취의 기쁨은 크다. 44년생 관망하는 자세로 임하면 막힌 일이 풀린다. 32년생 흉물스러운 것을 보더라도 담담하게 대하라.

05년생 감정을 자제하고 대화로 문제를 풀어 나가라. 93년생 오후에 우연한 기회에 윗사람의 도움을 받는다. 81년생 기울인 노력과 열정에 만족하라. 69년생 기가 꺾이지 않을 수 있는 자신감을 갖자. 57년생 값비싼 물건도 쓰일 곳이 없으면 무용지물. 45년생 인재를 조심하지 않으면 곤란함이 온다. 33년생 뜻이 있는 곳에 길이 있는 법이다.

06년생 즐기는 일에 과용하면 일이 실패가 온다. 94년생 남의 일에 깊이 관여하지 마라.불화가 온다 82년생 길게 생각하고 짧게 행동하는 것이 바람직. 70년생 정하면 이롭지만 동하면 불리하다. 58년생 주류업 편의점 음식업은 광고에 성과가 있다. 46년생 마른 가지에 형형색색 꽃이 피어오른다. 34년생 방심하는 사이에 경쟁자에게 추월 당하기 쉽다.

95년생 절망적인 상황에서도 희망이 있다고 믿어라. 83년생 선의의 피해자가 생기지 않도록 주의하라. 71년생 급여에 구애받지 말고 최선을 다하라. 59년생 질퍽한 곳은 피하고 마른 곳으로 임하라. 47년생 과욕으로 무한정 바라는 것은 문제가 있다. 35년생 도움이란 받는 것보다 주는 것이 더 소중하다.

