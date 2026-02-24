“자산운용 특화 금융허브로”… 신한금융그룹, 전주서 출범식

신한금융그룹이 전북도와 전북혁신도시를 자산운용 특화 금융 중심지로 육성하기 위한 행보에 나섰다.

신한금융그룹은 24일 전주 만성동에서 ‘전북 금융허브 출범식과 신한펀드파트너스 전주본부 개소식’을 동시에 열었다. 이 자리에는 진옥동 신한금융그룹 회장과 김종훈 전북도 경제부지사, 김성주 국민연금공단 이사장, 우범기 전주시장 등이 참석했다.

24일 전북 전주 만성동에서 열린 ‘신한금융그룹 전북 금융허브 출범식과 신한펀드파트너스 전주본부 개소식’에서 진옥동 신한금융그룹 회장(왼쪽 네 번째)이 김종훈 전북도 경제부지사(〃여섯 번째), 김성주 국민연금공단 이사장((〃다섯 번째) 등 주요 인사들과 테이프를 자르고 있다. 전북도 제공

신한금융그룹은 이번 출범을 통해 지난달 발표한 ‘자산운용·자본시장 핵심 허브 조성’ 계획을 본격적으로 가동하게 됐다. 신한금융그룹은 전주본부에 신한펀드파트너스 상주 인력 44명을 배치하는 등 전주 지역 전체에 130여명의 전문 인력 배치를 완료했다. 향후 은행·증권 등 계열사 역량을 집중해 300명 이상이 근무하는 자본시장 거점으로 확대할 계획이다.

신한금융허브는 국민연금공단과의 협력을 기반으로 운용·수탁·리스크 관리·사무관리 등 자본시장 가치사슬 전반을 아우르는 거점 역할을 수행할 계획이다. 이를 통해 지역 인재 채용 확대와 청년 일자리 창출, 지역경제 활성화 효과도 기대된다. 전북도와 신한금융그룹은 2024년 12월부터 약 1년간 소통하며 사무실 이전과 지역 인재 채용, 상생 방안 등을 구체화했다.

전북도는 이번 출범을 계기로 서울(종합금융), 부산(해양·파생금융)과 함께 대한민국 금융 산업을 뒷받침하는 ‘금융 삼각축’의 한 축으로 도약할 계획이다. 세계 3대 연기금 중 하나인 국민연금공단과의 협력을 기반으로 자산운용을 중심으로 한 특화 금융 생태계를 구축한다는 전략이다. 이는 전북이 추진 중인 제3 금융 중심지 지정과도 맞물려 있다. 기존 금융 중심지인 서울과 부산과 차별화해 자산운용 중심의 금융도시로 자리매김하는 게 목표다.

진옥동 신한금융그룹 회장은 “전북혁신도시는 자산운용 특화 금융 생태계 조성을 위한 전략 거점”이라며 “생산적 금융을 통해 지역경제 활성화와 국가 균형 성장에 기여할 것”이라고 밝혔다.

김종훈 전북도 경제부지사는 “이번 출범은 전북이 제3 금융 중심지로 도약하는 전환점인 만큼 자산운용·농생명·기후 에너지 특화 금융 생태계 구축에 역량을 집중할 방침”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지