‘발 밑 공포’ 싱크홀… 인천 연수구, 인공지능 스마트 관리체계 구축

‘발 밑 공포’라 불리며 최근 사회적 불안감을 고조시키고 있는 지반침하(싱크홀). 언제 어디서 사고가 터질 지 몰라 시민들 일상은 긴장의 연속이다. 연수구는 이번 문제에 선제적으로 대응하기 위해 ‘스마트 지반관리 체계’를 구축한다고 24일 밝혔다.

이번 사업은 인공지능(AI)과 지표투과레이더(GPR) 기술을 결합하는 게 골자다. 외부기관에 의존하던 탐사 업무를 구 자체 역량으로 추진하는 게 목표다. 기존 복구에 초점을 둔 ‘사후 대응’ 방식에서 위험 요소를 사전 탐지·예측하는 ‘선제적 예방’ 체계로 전환시키고자 한다.

구는 탐사 장비 운영과 데이터 분석 전담과 관내 지반 상태를 정밀 점검·관리하는 전문인력을 27일까지 모집한다. 4월에는 지반침하 발생 가능성이 높은 지역을 정밀 조사해 주민 안전 확보에 나서는 ‘특별지반 조사 용역’을 진행한다.

연장선에서 구는 ‘인천시 스마트빌리지 공모사업’ 선정에 나설 예정이다. AI·GPR 기술을 도입해 상시 점검과 신속 대응이 가능한 체계를 갖추는 것이다. 연수구청장은 “스마트 지반관리 체계 구축으로 더욱 안전하고 신뢰받는 스마트 안심 도시를 조성해 나가겠다”고 말했다.

