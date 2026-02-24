한국장애인재활협회, 제25대 회장에 나운환 대구대 명예교수 선출

(사)한국장애인재활협회 제25대 회장으로 선출된 나운환 대구대 명예교수

(사)한국장애인재활협회는 지난 2월 12일 대의원총회를 통해 제1대 백낙준(전 연세대 총장), 제5대 박두병(전 서울상공회의소 회장), 제7대 임병직(제1대 유엔대사), 제14대 조일묵(전 대한적십자 사무총장), 제21대 이상철(전 KT 사장), 제24대 김인규(전 KBS 사장)에 이어 제25대 신임 회장으로 나운환 대구대 명예교수를 선출했다.

나운환 신임 회장은 지난 40여 년간 대구대학교 직업재활학과(현 재활상담심리치료학과)에서 후학 양성에 힘써온 명예교수로, 장애계와 직업재활학계에서 교육자이자 연구자, 그리고 장애인과 함께하는 실천가로 알려져 있다. 한국직업재활학회와 한국장애인재활상담사협회 회장, 한국장애인재활협회 부회장, RI Korea 위원장 등을 역임했으며, 2023년 장애인복지 유공자로 공로를 인정받아 국민훈장 목련장을 수상했다.

한편 (사)한국장애인재활협회는 1954년 설립된 장애인 단체로 △’장애청년드림팀 6대륙에 도전하다’ △장애청년의 목소리를 대변하는 ‘청년포럼’ △장애인 정책 싱크탱크 ‘RI Korea’ 운영 △장애가정청(소)년 ‘두드림인적투자사업’ △ 글로벌IT챌린지(GITC) 등을 주요 사업으로 추진하고 있다.

