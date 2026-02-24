지씨셀, 동종 세포치료제 면역 거부 해결하는 원천기술 특허 등록

지씨셀이 차세대 세포·유전자치료제 개발의 핵심이 되는 원천기술 특허를 국내와 일본에서 확보했다고 24일 밝혔다.

이번에 등록을 완료한 특허는 면역 거부 반응을 조절하는 유전자인 ‘CIITA’(제2형 주조직적합복합체 전사활성화 인자)를 제어하는 기술이다. 세포치료제 시장에서 타인의 세포를 사용하는 ‘동종유래 세포치료제’의 상용화를 앞당길 수 있는 기반 기술로 평가받는다.

일반적으로 동종 세포치료제는 환자 본인의 세포가 아닌 타인의 세포를 이용하기 때문에, 환자의 면역계가 이를 외부 물질로 인식해 공격하는 한계가 있다. 지씨셀은 CIITA 유전자를 조절해 면역계의 인식을 낮추는 방식을 택했다. 이를 통해 면역 거부 반응을 유의미하게 줄이면서도 치료제로서의 기능을 유지할 수 있는 ‘저면역성 세포’ 제작의 기틀을 마련했다.

이번 기술의 가장 큰 특징은 공정의 효율성이다. 기존에는 저면역성 세포를 만들기 위해 복잡한 유전자 편집 과정을 여러 번 거쳐야 했으나 지씨셀의 기술을 활용하면 비교적 간단한 방식으로 제작이 가능하다. 이는 향후 대량 생산 체계 구축 시 공정 단순화와 생산 원가 절감으로 이어질 수 있는 대목이다.

또한 특정 세포나 질환에 국한되지 않는 ‘플랫폼 기술’이라는 점도 핵심적인 요소다. NK세포나 T세포 등 다양한 종류의 세포치료제에 적용이 가능해 파이프라인 확장성이 넓다. 지씨셀은 유전자 가위를 활용한 제조 방법은 물론, 해당 기술로 만들어진 세포 자체에 대한 권리까지 확보하며 지식재산권 보호막을 두텁게 구축했다.

이번 연구 성과는 한국산업기술진흥원(KIAT) 주관의 ‘한-캐나다 국제공동기술개발사업’을 통해 도출되었다. 캐나다의 펠단 테라퓨틱스와 협력하여 기술을 고도화했으나, 최종적인 특허 권리는 지씨셀이 100% 보유한다. 글로벌 파트너십을 통해 도출된 성과를 독자적인 지식재산으로 확보하며 기술 자립도를 높였다는 분석이다.

원성용 지씨셀 대표는 “글로벌 파트너와의 공동 연구 성과를 당사의 독자적인 지식재산으로 확보했다는 점에서 의미가 크다”고 밝혔다. 이어 “이번 특허를 기반으로 글로벌 세포치료제 시장에서 기술 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가겠다”는 계획을 덧붙였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지