28kg 뺀 풍자의 눈물…"살 빠질수록 '이곳' 뚝뚝 처져 고민"

방송인 풍자(37)가 28kg 감량 후 겪고 있는 현실적인 다이어트 부작용을 고백했다.
지난 23일 방송인 풍자는 자신의 유튜브 채널 '풍자테레비'를 통해 다이어트 1주년 근황을 공개했다. 풍자는 "살이 꽤 많이 빠졌지만, 요즘 가장 큰 고민은 얼굴 리프팅"이라며 "살이 빠질수록 얼굴살이 처지는 느낌이 든다"고 솔직한 심경을 토로했다.
풍자가 겪고 있는 피부 처짐은 급격한 체지방 감량 과정에서 흔히 나타나는 현상이다. 특히 얼굴은 지방 분해를 돕는 '베타수용체'가 밀집해 있어 신체 부위 중 가장 먼저 살이 빠지기 시작하며 그 속도 또한 매우 빠르다. 이처럼 지방이 급격히 빠져나가는 속도를 피부 탄력이 미처 따라가지 못하면서, 마치 바람 빠진 풍선처럼 피부가 늘어지게 되는 것이다.
다이어트 중 발생하는 수분 손실도 주요한 원인이 된다. 체지방과 함께 피부 속 수분이 급격히 빠지면 탄력이 떨어지며 주름이 생기기 쉽다. 전문가들은 이러한 부작용을 막기 위해 '천천히 빼는 것'이 무엇보다 중요하다고 강조한다.
힘피트니스 웅천점 곽진호 트레이너는 "한 달에 2~3kg 정도를 목표로 잡는 것이 피부 탄력을 유지하는 데 효과적"이라며, "단기간에 무리하게 살을 빼면 피부가 적응할 시간이 부족해 처짐 현상이 심해진다"고 설명했다. 또한 "피부 건강을 위해 평소 물과 채소를 충분히 섭취해 수분을 보충하는 습관이 필수적"이라고 덧붙였다.
