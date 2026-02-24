국힘, 與사법개혁안 강행에 전면 필버 선언…"다른 수단도 고려"

더불어민주당이 24일 오후부터 국회 본회의를 열어 이른바 사법개혁법안과 3차 상법 개정안 등에 대한 처리 수순을 밟을 예정인 가운데 국민의힘이 전면적 필리버스터(무제한 토론을 통한 합법적인 의사진행 방해)로 대응하겠다는 방침을 밝혔다.



국민의힘은 이날 의원총회에서 이같이 결정했다고 곽규택 원내수석대변인이 기자들에게 전했다.

24일 국회에서 열린 법사위 전체 회의에서 '전남광주 통합법'을 여당 주도로 처리를 하려하자 국민의힘 곽규택(앞 부터), 나경원 의원 등 법사위원들이 강하게 항의하고 있다. 이날 법사위에는 대구경북통합특별시 설치 특별법과 충남대전통합특별시 설치 특별법도 상정됐지만, 국민의힘의 강경한 반대에 처리가 보류됐다. 연합뉴스

곽 원내수석대변인은 "필리버스터 외에도 국민의힘 의원들이 국민을 상대로 부당함을 알리는 수단을 고려해야 한다는 논의가 있었다"고 말했다.



필리버스터에는 법제사법위원회, 행정안전위원회 등 해당 법안의 소관 상임위 위원들이 나설 것으로 알려졌다.



이에 따라 이날부터 다음 달 3일까지 최대 7박 8일간 쟁점 법안 처리를 놓고 여야 간 필리버스터 대결이 진행될 것으로 전망된다.



한편 국민의힘 의총에서는 이날 법제사법위원회에서 민주당 주도로 충남·대전 행정통합 특별법이 처리되면서 대구·경북 행정통합 특별법이 보류된 것을 둘러싸고 설전이 벌어진 것으로 알려졌다.



법사위 소속 나경원 의원은 의총에서 "민주당 소속 추미애 법사위원장이 국민의힘 지도부가 반대하니 대구·경북은 어렵겠다며 국민의힘 탓으로 돌렸다"고 설명한 뒤 "민주당이 오늘 대구·경북 법안 통과를 안 시킨 책임을 국민의힘에 미루려 작정했다"고 설명했다.



이 과정에서 행정통합에 찬성하는 일부 대구 지역 의원이 "국민의힘에서도 누가 반대한 게 맞느냐"고 항의하며 설전이 오간 것으로 전해졌다.



곽 수석대변인은 "국민의힘이 반대한 게 아니라 민주당이 법안 처리를 일방적으로 무산시키고 그 책임을 국민의힘에 돌리고 있다고 (법사위원들이) 설명했다"고 전했다.

