27일 컴백하는 블랙핑크, 홈피 등에 신곡 ‘고’ 티저 공개

27일 미니 3집 ‘[데드라인(DEADLINE)]’을 공개하는 그룹 블랙핑크가 앨범 타이틀곡 ‘고(GO)’의 콘셉트를 엿볼 수 있는 영상을 공개했다. YG엔터테인먼트 제공

24일 YG엔터테인먼트에 다르면 블랙핑크는 이날 공식 홈페이지와 인스타그램, 유튜브 등에 신곡 ‘고(GO)’의 뮤직비디오 티저를 게재했다. 26초의 짧은 영상이지만, 영상미는 압도적이다.

영상에서 멤버들은 바다와 육지, 하늘을 넘어 우주로 향하는 항해를 준비하는 듯한 과정이 감각적인 모습으로 펼쳐진다. 멤버들은 한자리에 모여 교차된 노를 움켜쥐는 모습에서는 어떤 결연한 의지마저 엿보인다. 더불어 타이틀곡 제목(‘고’)이 다양한 나라의 언어로 빠르게 스쳐 지나가고, 흰색 모래가 폭발하며 나타난 심벌이 ‘GO’로 완성되는 등 여러 신비로운 요소들이 조화를 이룬다. 그리고 ‘고’라고 외침과 함께 ‘GO’란 글자가 화면에 나타마녀 영상을 끝을 맺는다.

블랙핑크는 27일 오후 2시 신보 ‘[데드라인]’을 발매한다. 타이틀곡 ‘고’를 비롯 선공개곡 ‘뛰어(JUMP)’, ‘미 앤드 마이(Me and my)’, ‘챔피언(Champion)’, ‘퍽보이(Fxxxboy)’까지 총 5곡이 수록됐다. YG 측은 “[데드라인]’이라는 제목처럼 ‘되돌릴 수 없는 최고의 순간들’, 그리고 ‘이 순간 가장 빛나는 블랙핑크의 현재’로 가득 채워진 앨범이 될 것”이라고 전한 바 있다.

더불어 블랙핑크는 27일부터 내달 8일까지 국립중앙박물관과 ‘국중박 X 블랙핑크’ 프로젝트를 선보인다. 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이가 힘을 보탠 특별한 협업으로 박물관 외관 핑크 라이팅, 멤버들이 참여한 대표 유물 오디오 도슨트 등이 마련됐다. 메인 로비인 역사의 길에서는 미니 3집 전곡을 들어볼 수 있는 리스닝 세션이 진행된다. 사전 세션은 예약 오픈과 동시에 모두 매진됐으며, 발매 후 진행되는 사후 세션은 누구나 참여 가능하다.

