'오케이 레코즈' 민희진표 차세대 보이그룹 프로젝트 본격 시동

오케이 레코즈 대표 민희진. 연합

크리에이티브 디렉터 민희진이 설립한 독립 레이블 '오케이 레코즈(ooak records)'가 보이그룹의 새시대를 열 차세대 보이그룹 프로젝트에 본격 시동을 걸었다.

오케이 레코즈는 24일 공식사이트를 통해 글로벌 오디션을 통해 차세대 보이그룹의 멤버를 꿈꾸는 소년들을 모집한다는 내용의 공고를 게재했다. 오디션 참가 대상은 2008년부터 2013년 사이 출생 남성으로 국적, 거주지 상관없이 누구나 지원 가능하다.

더불어 오케이 레코즈 사회관계망서비스(SNS)를 통해 공개된 오디션 공고 포스터는 마치 현대미술 작품을 연상케했고, 민희진 특유의 미감이 담겨 많은 관심을 모았다.

더불어 포스터에는 지난 5일 '오케이 레코즈' 레이블 출범을 알리며 공개한 캠페인 영상 속 남성이 등장해 한층 기대감을 높였다.

공개된 포스터에는 모집 기간, 지원자격, 접수 주소 등이 영어로 적힌 테이프 무더기와 시리얼 박스, 페인트 통에 'WANTED BY OOAK RECORDS'(오케이 레코즈에 의해 수배중)라는 문구가 담겼다.

이어 그 아래에는 출생 '2008년 2013년 사이', 태어난 장소는 '알려지지 않음'으로 기재됐고, "This boy loves music and holds limitless potential"(이 소년은 무한한 잠재력을 지녔고 음악을 사랑한다)는 소개글이 적혔다.

또한, "Soon, This boy will be known to the world through ooak records.(이 소년은 오케이 레코즈를 통해 전 세계에 알려질 것이다)"라고 덧붙였다.

사진 속 소년은 무표정하면서도 이야기를 품은듯한 눈빛에 그가 오케이 레코즈의 새 신화를 쓰게 될 주인공인지, 혹은 소속사가 추구하는 '소년성'의 원형인지에 대한 대중의 호기심을 자극한다.

해당 포스터를 본 팬들은 "이미 데뷔 멤버는 확정된 게 아니냐", "포스터 속 인물이 실제 멤버라면 지금 실물을 공개해라" 등 폭발적인 관심을 보였다.

오케이 레코즈는 이번 프로젝트에 대해 "정형화된 틀을 벗어나, 소년들이 가진 본연의 아름다움과 그들이 빚어낼 서사에 집중할 것"이라며 "하나의 씨앗이 거대한 숲이 되는 과정을 전 세계가 지켜보게 될 것"이라고 전했다.

