‘우생순’ 핸드볼, 스포츠토토 편입 현실화되나…국회서 자생력 강화 논의

성장 잠재력을 갖춘 핸드볼의 스포츠토토 편입이 현실화될 수 있을지 관심이 쏠린다.

국회 문화체육관광위원회(문체위) 소속 조계원 더불어민주당 의원은 24일 서울 영등포구 국회 의원회관에서 ‘핸드볼의 스포츠토토 편입 및 종목 혁신 전략 포럼’을 개최했다. 올림픽 효자 종목인 핸드볼이 비인기 종목 한계를 넘어 자생력을 갖춘 스포츠 산업화 모델로 발전하도록 하는 방안에 대한 심도 깊은 논의가 진행됐다. 이원재 국민대 스포츠산업레저학과 교수가 사회를 맡았으며, 주제 발표와 패널 토론 등의 순서로 진행됐다.

국회 문화체육관광위원회 소속 조계원 더불어민주당 의원(맨앞 가운데)과 포럼 참석자들이 24일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 ‘핸드볼의 스포츠토토 편입 및 종목 혁신 전략 포럼’에서 피켓을 들고 파이팅을 외치고 있다. 한국핸드볼연맹 제공

이날 포럼에서는 대한핸드볼협회 회장사인 SK그룹이 지난 20년간 1500억원 이상을 후원하며 핸드볼 전용 경기장 건립 등 저변 확대를 위해 쏟은 노력들이 소개됐다.

이어진 ‘핸드볼 비전 2030’을 제목으로 한 주제 발표에서는 H리그를 중심으로 한 핸드볼의 성장 잠재력이 논의됐다. 한국핸드볼연맹에 따르면, H리그는 출범 2년 만인 2024~2025시즌에 직전 시즌 대비 유료 관중 및 입장권 매출이 175% 급증했고, 2024~2025시즌 스폰서십 효과 201억원을 달성했다.

한국형 지속 가능 스포츠 모델과 정부 역할을 주제로 발표한 김대희 부경대 스마트헬스케어학부 교수는 “기존 스포츠토토 종목들의 개최 경기 수 제한으로 해외 발매분이 지속해서 증가하는 부작용이 발생하고 있다”면서 “리그를 안정적으로 운영하고 저변 확대에 힘써온 핸드볼과 같은 아마추어 종목도 스포츠토토 종목으로 추가 지정해야 한다”고 강조했다.

24일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 ‘핸드볼의 스포츠토토 편입 및 종목 혁신 전략 포럼’에서 참석자들이 기념사진을 찍고 있다. 원정호 대한핸드볼협회 부회장(앞줄 오른쪽 두 번째), 임오경 의원(세 번째), 조계원 의원(네 번째), 허인구 한국핸드볼발전재단 이사장(다섯 번째). 한국핸드볼연맹 제공

조계원 의원은 “핸드볼은 오랜 시간 국제무대에서 대한민국 이름을 빛낸 전통의 구기 종목”이라며 “스포츠토토는 단순한 수익 사업이 아니라 국민체육진흥이라는 공적 목적을 위한 제도인 만큼 성장 잠재력을 갖춘 종목들이 편입돼야 한다. 선수와 지도자가 마음 편히 활동할 수 있는 자립적 선순환 생태계가 만들어질 때 그 취지가 더욱 살아날 것”이라고 밝혔다.

이날 포럼은 조계원 의원을 비롯해 김교흥 국회 문체위원장, 임오경 문체위 여당 간사, 민형배, 박수현, 양문석 의원과 국회 교육위원회 김문수 의원 등 더불어민주당 의원 7명이 공동 주최했다.

