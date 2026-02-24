정부, 전기·수소버스 구매융자 신설…735억원 투입

정부가 전기·수소버스 보급 확대를 위해 구매 융자를 신설하고 올해 735억원을 투입한다.

기후에너지환경부는 전기·수소버스 보급 확대와 운수업계의 초기 자금 부담을 완화하기 위해 올해부터 구매융자 사업을 신규 추진한다고 24일 밝혔다.

서울 종로구 사직로 버스정류소에 전기버스가 정차하고 있다. 뉴시스

전기·수소버스 도입에 필요한 자금을 장기·저리 융자로 지원하는 방식이다. 기존 보조금 지원과는 별도로 구매 단계에서 필요한 자금조달을 뒷받침해 운수업계의 전기·수소버스 전환을 촉진하기 위해 마련됐다. 보조금 지원 이후에도 모자라는 차량 구매 자금에 대한 금융 부담을 완화하겠단 취지다.

올해 융자 예산 규모는 735억원으로, 지원 금액은 차량 1대당 최대 2억원이다.

대출은 한국환경산업기술원과 협약된 시중은행 14개사를 통해 우선 추진한다. 대출기간은 10년(3년 거치·7년 상환), 5년 상환 두 가지 유형으로 운영한다. 여신전문금융회사는 이달 25일부터 별도 공고를 통해 일주일간 추가로 모집한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지