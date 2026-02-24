조세호, 조폭 연루설 이후 방송 출연 “복귀 아냐”

사진=넷플릭스 '도라이버4: 더 라이벌' 화면 캡처

개그맨 조세호가 '조폭 연루설' 이후 처음으로 모습을 드러냈다.

지난 22일 공개된 넷플릭스 예능 프로그램 '도라이버4: 더 라이벌'에는 멤버들이 보컬 쟁탈전을 벌이는 모습이 그려진 가운데 조세호가 가수 조째즈로 분장한 채 등장했다.

이날 주우재는 조세호를 향해 "이런 말씀 드려도 되는지 모르겠는데 일이 줄어드니까 노래가 늘었다. 조남지대 활동하고 싶으면 다른 일은 접어라"고 말했다.

조세호는 "지금 '도라이버' 하나에 매진하고 있다"며 "아내랑 시간을 보내면서 이런저런 취미도 갖고, 거의 일주일에 8일 정도 '도라이버' PD와 전화했다. 와이프가 오해할 정도로"라고 근황을 전했다.

뒤이어 등장한 김숙과 홍진경도 조세호에게 "너 술 끊고 자리 줄여라", "너 괜찮냐"고 말했다.

이에 조세호는 "염려 끼쳐 죄송하다. 앞으로 살아가면서 주변 관계에 더 주의를 기하겠다"고 사과했다.

그는 "금품을 받은 적 없고, 금전 관계나 사업적으로 연루된 게 전혀 없다"며 "예전부터 행사를 많이 다니면서 알게 된 지인이다. 지금까지도 안부를 묻고 가끔 식사하는 관계, 그 이상도 이하도 아니다"고 강조했다.

그러면서 "사진이 공개되면서 많은 분들이 놀라셨을 것 같다. 불편함과 실망을 느끼셨을 것 같아 '1박2일', '유퀴즈' 하차가 맞다고 판단했다"고 전했다.

이에 주우재는 "(조세호의) '도라이버' 출연은 복귀가 아니다. 원래 정해진 일정대로 촬영한 것"이라고 밝혔고, 조세호 역시 "복귀라고 생각하지 않는다. 지금도 반성하고 있고 앞으로 더 조심하겠다"고 거듭 고개를 숙였다.

조세호는 "앞으로도 정말 잘해야겠단 생각"이라며 "그것 또한 많은 사람들이 어떻게 생각하냐에 따라 다르겠지만 (도라이버) 멤버로서 책임을 진다면 이 공간에서 열심히 하겠다"고 말했다.

앞서 지난해 12월 조세호는 불법도박 사이트를 운영하는 조직폭력배 핵심 인물과 어울리며 그로부터 고가의 선물을 받았다는 의혹에 휩싸였다.

조세호 측은 단순 지인 사이일 뿐 금품 수수 사실은 없다고 부인했지만 여론이 악화하자 tvN '유퀴즈 온 더 블럭'과 KBS 2TV '1박 2일' 등 고정 출연 프로그램 하차를 결정했다.

