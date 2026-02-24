‘흑백요리사2’ 유용욱 셰프, 한·브 국빈 저녁 만찬서 '바베큐' 선보여

넷플릭스 ‘흑백요리사2’에 출연한 유용욱 셰프가 한국과 브라질 친교 일정에 바베큐 요리를 선보이며 자리를 빛냈다.

유용욱 셰프가 지난 23일 오후 청와대에서 진행된 이재명 대통령과 국빈 방한 중인 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령의 국빈 만찬에 참석했다. 이날 그는 양국의 문화 화합을 상징하는 메뉴를 구성했다.

유용욱 셰프. 두오버엔터테인먼트

메인 요리로는 브라질의 슈하스코 바베큐 문화를 고려해 바베큐 요리를 현대적으로 재해석했고, 요리 설명과 서빙 퍼포먼스까지 곁들이며 현장의 의미를 더했다.

유용욱 셰프는 그동안 ‘유용욱바베큐연구소’와 ‘이목 스모크 다이닝’을 운영하며 이름을 알렸다. 최근에는 넷플릭스 요리 예능 ‘흑백요리사2’에 ‘바베큐연구소장’으로 출연해 독창적인 훈연 기법을 자랑했다.

프로그램의 인기에 힘입어 그는 다양한 브랜드 협업 제품을 출시하고 젊은 한식 셰프 양성을 목표로 한 팝업 레스토랑을 운영하는 등 활동 영역을 넓히고 있다. 또한 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’, ‘전지적 참견 시점’ 등 여러 방송과 콘텐츠에 얼굴을 비췄다.

활동 반경이 확대됨에 따라 유용욱 셰프는 지난해 2월 오버엔터테인먼트와 전속 계약을 체결했다. 두오버엔터테인먼트는 가수 겸 프로듀서 그레이(GRAY), 코드 쿤스트(CODE KUNST), 우원재가 설립했다.

