전공의노조, ‘의대 증원 반발’ 파업 설문…‘제2 의정갈등’ 번지나

정부가 내년부터 향후 5년간 의과대학 정원을 연평균 668명 확대하기로 한 가운데 전공의 단체가 조합원들을 대상으로 파업 여부를 묻는 투표를 진행 중이다. 정부의 의대 증원에 반발해 집단행동에 나섰던 전공의들이 다시 한 번 파업 여부 결정을 앞둔 만큼 ‘제2의 의정갈등’으로 이어질지 관심이 주목된다.

한 대학병원에서 환자가 진료를 기다리고 있다. 뉴시스

24일 의료계에 따르면 전국전공의노동조합은 조합원 약 3000명을 대상으로 파업 돌입 여부를 묻는 온라인 설문조사를 시작했다. 설문은 지난 18일부터 시작했으며, 약 1주일 정도 진행된다.

설문은 향후 대응 방안과 관련해 △온라인 의견 표명 및 서명운동 △집회참석 △병원 내 캠페인 △전면 파업 등 본인이 참여할 수 있는 행동에 대해 복수 체크하는 방식이다.

노조는 이번 설면 결과를 확인한 후에 파업 등 집단행동 여부와 같은 향후 대응방안을 결정할 예정이다.

의료계 내부에서는 이미 투쟁 동력을 상실한 만큼 파업에 나서기는 쉽지 않을 것이라고 예측한다. 지난 2024년 2월부터 의정갈등으로 2년 가까운 시간 동안 전공의와 의대생들이 행동에 나섰지만 수련 및 교육 현장이 붕괴되는 등 고통만 더 커졌다는 평가가 지배적이었다.

앞서 지난 14일 대한전공의협의회(대전협)도 온라인 긴급 임시대의원총회를 열고 의대 증원과 관련해 향후 대책에 대해 논의했지만 파업 등 집단행동 여부 등에 대해서는 결정하지 않았다.

전공의노조 관계자는 “의료 현실보다 정치 현실이 반영된 결과를 도저히 긍정할 수 없고 졸속적인 의대 증원에 분명히 반대한다”며 “입장문에서도 무책임한 정책에 침묵할 수 없고, 조합원 총의를 바탕으로 대응에 나설 것이라고 했었는데 현재 그 과정의 일원”이라고 전했다.

