“두꺼운 외투 다시 꺼내야”…전국 곳곳 눈·비·강한 바람 [오늘날씨]

화요일인 24일은 전국이 대체로 흐린 가운데 대부분 지역에 비나 눈이 내린다. 해당 지역에서는 눈이나 비로 인해 가시거리가 짧아지기 때문에 운전에 각별히 주의가 요구된다.

지난 23일 서울 중구 서울역에서 시민들이 이동하고 있다. 뉴시스

기상청은 이날 예보에서 “전국 대부분 지역에 비 또는 눈이 내리는 곳이 있겠고, 남부 내륙을 중심으로 많은 눈이 내려 쌓이겠다”고 밝혔다.

새벽 제주도에서 비가 시작돼 오전부터 전국 대부분 지역으로 확대되겠다. 수도권과 강원내륙, 충청권, 전북은 밤까지 비 또는 눈이 이어지겠다.

예상 적설은 경북남서내륙과 경남서부내륙 3~8㎝(많은 곳 10㎝ 이상), 대구와 경북(남서내륙 제외) 1~5㎝, 강원남부산지 1~5㎝, 충북 1~5㎝, 전북동부 1~5㎝ 등이다. 수도권은 경기남부에 1㎝ 안팎의 눈이 예보됐다.

예상 강수량은 부산·울산·경남 10~40㎜, 제주도 20~80㎜, 광주·전남 5~30㎜, 전북 5~20㎜, 대구·경북남부 5~30㎜, 충청권 5~10㎜ 등이다. 서울·인천·경기북부는 1㎜ 미만, 경기남부는 1㎜ 안팎이 예상된다.

특히 오전부터 저녁 사이 경북권과 경남서부내륙을 중심으로 시간당 1~3㎝의 강한 눈이 내릴 가능성이 있다. 습하고 무거운 눈이 쌓이면서 대설특보가 발표될 가능성도 있다.

비나 눈이 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄럽겠다. 내륙을 중심으로 기온이 낮아 어는 비가 내리면서 도로 살얼음이 나타나는 곳도 있겠다.

건조특보가 발효된 서울·일부 경기북부내륙과 강원산지·동해안, 전남동부, 경상권, 일부 충북을 중심으로 대기가 매우 건조하겠다.

바람도 전국 대부분 지역에서 순간풍속 55㎞/h(15m/s) 안팎, 산지는 70㎞/h(20m/s) 안팎으로 강하게 불겠다. 제주도는 오전부터 순간풍속 70㎞/h(20m/s) 이상, 산지는 90㎞/h(25m/s) 이상으로 매우 강한 바람이 불 가능성이 있다.

아침 최저기온은 -6~5도, 낮 최고기온은 3~10도를 오르내리겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 -1도, 인천 -1도, 수원 -1도, 춘천 -4도, 강릉 3도, 대전 -1도, 전주 0도, 광주 1도, 대구 1도, 부산 5도, 제주 7도다.

낮 최고기온은 서울 6도, 인천 5도, 수원 5도, 춘천 6도, 강릉 7도, 대전 4도, 전주 7도, 광주 7도, 대구 5도, 부산 9도, 제주 13도다.

미세먼지 농도는 전국이 ‘보통’ 수준을 보이겠다.

