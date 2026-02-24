마포·망원유수지, 주민공간으로 변신

약 50년 된 서울 마포구 망원유수지와 마포유수지가 온전한 주민 공간으로 거듭난다.



23일 마포구에 따르면 망원유수지(5만4000㎡)와 마포유수지(2만6115㎡)는 각각 1973년과 1979년에 설치된 방재시설이다. 반세기 동안 집중호우 시 저지대 침수를 예방하는 핵심 기반시설의 역할을 해왔으나 노후화 등으로 환경 여건이 열악해졌고 주민 기피시설로 인식되기도 했다.



구는 유수지의 관리 체계를 새롭게 정비해 본연의 기능을 강화하고 공간의 활용도를 높일 예정이다.



두 유수지에 집수정을 설치해 상시 직배수가 가능한 구조로 개편하고 추가 유휴부지도 확보한다. 확보한 부지에는 문화와 체육, 여가 등이 어우러진 복합 개발을 추진한다.



구는 서울시로부터 마포유수지 공영주차장 부지 2만160.8㎡와 지상 주차시설의 소유권과 관리권을 인도받는 만큼 도심과 한강을 잇는 핵심 요충지라는 이점을 살려 마포365문화체육센터를 건립할 계획이다.



박강수 구청장은 “약 2만5000평 규모의 유수지 기능을 전환해 치수 기능은 빈틈없이 유지하면서 주민들 삶의 질은 실질적으로 높이는 혁신 모델을 만들어 가겠다”고 말했다.

