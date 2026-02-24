‘석탄 도시’ 보령, 그린수소 기지 착공

충남 보령시가 화력발전의 메카에서 대한민국 수소 에너지의 거점으로 탈바꿈하기 위한 핵심 인프라인 ‘수전해 기반 수소 생산기지’ 구축의 첫 삽을 떴다. 탈석탄 탄소중립을 위해 석탄화력발전소 유휴부지를 활용해 그린수소 생산기지를 건설하는 것인데 ‘정의로운 에너지 전환’ 모델이 될 것이라는 기대를 모은다.



보령시는 충청남도, 한국중부발전, 현대엔지니어링, 테크로스 워터앤에너지, 아이에스티이와 협력하여 신보령발전본부 내 부지에 그린수소 생산기지 건설을 위한 본격적인 공사에 착수했다고 23일 밝혔다.



시에 따르면 이번 사업은 석탄화력에서 수소도시로의 산업전환을 추진하고 있는 보령시 에너지 전환의 핵심 거점이다. 총 2.5MW 규모의 수전해 설비를 통해 연간 약 395t의 청정수소를 생산하게 된다. 이는 수소 승용차 약 7만9000대를 충전할 수 있는 규모다.



이번 프로젝트는 전국 최초로 대형 화력발전소 내 유휴부지를 활용한다는 점에서 의미가 크다. 보령시는 이번 생산기지 구축을 통해 관내 수소충전소와 연계한 수소 밸류체인을 완성하고, 저렴한 수소 공급을 통해 지역 내 수요는 물론 타 지역 수소차 이용객까지 유인함으로써 관광 및 서비스 산업 전반에 새로운 활력을 불어넣을 것으로 기대하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지