영천시 “청년문화예술패스 놓치지 마세요”… 최대 20만원 지원

경북 영천시는 오는 25일부터 ‘청년문화예술패스’ 발급 신청을 시작한다고 23일 밝혔다.

청년문화예술패스는 청년들에게 문화예술 관람비를 지원해 문화향유 기회를 제공하는 한편 적극적 문화소비 주체로 성장할 수 있도록 지원하는 제도다.

영천시 청년문화예술패스 사업 홍보 포스터. 영천시 제공

발급 대상은 19~20세(2006~2007년생) 청년이며, 영천시의 경우 선착순 381명이 대상이다.

1인당 연 20만원을 포인트로 지급한다.

지급된 포인트는 ▲NOL 티켓 ▲YES24 티켓 ▲티켓링크 ▲멜론티켓 ▲메가박스 ▲롯데시네마 ▲CGV 등 국내 공연·전시·영화 분야 7개 협력예매처에서 온라인 예매 시 사용 가능하다.

8월 이후부터는 도서 분야도 추가될 예정이다.

신청은 청년문화예술패스 누리집에서 온라인으로만 가능하다.

신청 기간은 ▲1차 2월 25일부터 6월 30일까지 ▲2차 8월 10일부터 11월 30일까지이며, 이용 기한은 발급일로부터 12월 말까지다.

시 관계자는 “청년문화예술패스는 생애 한번 지원되는 사업인 만큼, 영천시 청년들은 빠짐없이 신청해 다양한 문화혜택을 누리길 기대한다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지