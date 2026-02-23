방송 3사, 오픈AI 상대 소송…“챗GPT, 뉴스 무단 이용”

KBS·MBC·SBS 등 지상파 3사가 챗GPT 개발사 오픈AI를 상대로 소송전에 나섰다.

23일 한국방송협회에 따르면 지상파 3사는 이날 오픈AI를 상대로 서울중앙지법에 저작권 침해 중단 및 손해배상 청구 소송을 제기했다.

오픈AI. 로이터연합뉴스

이는 지상파 3사가 글로벌 AI 기업을 상대로 제기한 첫 번째 소송이다.

협회 측은 “오픈AI에서 개발하고 상업적으로 운영 중인 생성형 인공지능 챗GPT 학습에 지상파 3사의 뉴스 콘텐츠가 무단으로 활용됐다”며 “이번 소송을 통해 지식재산권 침해에 대한 법적 책임을 묻고자 한다”고 밝혔다.

이어 “오픈AI는 GPT 서비스로 천문학적인 이익을 얻고 있으며, 뉴스 콘텐츠를 이용하기 위해서는 적법·유효한 라이선스를 취득해야 할 의무가 있다는 점도 충분히 인지하고 있을 것”이라며 “그럼에도 지상파 3사와의 협상은 일체 거부하며 차별적인 저작권 정책을 고수하고 있다”고 주장했다.

그러면서 “거대 자본과 기술력을 앞세운 글로벌 빅테크 기업이 타국 언론사들이 수십 년간 축적해 온 지식 자산을 무단으로 이용해 자국의 상업적 이익으로 귀속시키는 행위는 혁신이라는 이름으로 정당화될 수 없다”며 “이번 소송은 대한민국 데이터 주권의 문제”라고 강조했다.

협회 관계자는 “이번 소송을 통해 정당한 보상 체계 위에서 인공지능 산업과 저널리즘의 가치를 조화롭게 발전시키기 위한 다양한 방안을 모색할 것”이라고 밝혔다.

