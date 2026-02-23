공원식 포항시장 예비후보 “어르신 건강 위한 파크골프장 및 키즈랜드·팻 공원 대폭 확대할 것”

공원식 국민의힘 포항시장 예비후보는 23일 형산대교 앞에서 출근길 아침인사를 마친 뒤 형산강 파크골프장에서 열린 포항시 파크골프협회 주관 상반기 대표선수 선발전에 참석, 선수들을 격려했다고 밝혔다.

공원식 국민의힘 포항시장 예비후보는 23일 형산대교 앞에서 출근길 아침인사를 마친 뒤 형산강 파크골프장에서 열린 포항시 파크골프협회 주관 상반기 대표선수 선발전에 참석, 선수들을 격려하고 있다. 공원식 제공

이어 곡강파크골프장을 찾아 잔디 보호를 위해 휴식기에 들어가는 곡강파크골프장에 건강한 노년을 즐기기 위한 어르신들을 찾아 격려했다.

그는 “현재 포항시의 파크골프장은 수요에 비해 턱없이 부족한 실정이며 어르신들의 건강하고 활기찬 삶을 위해 획기적으로 파크골프장을 대폭 확대해 나가겠다”고 말했다.

공 예비후보는 “장성동 미군부대 저유소 반환부지에 어르신을 위한 파크골프장 및 키즈랜드 조성 정책을 발표한 바 있으며, 반려견과 함께 맨발걷기와 산책을 할 수 있는 팻 공원도 함께 증설해 시민들이 여유로운 삶을 즐기수 있는 시설을 점차 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

또 “파크골프장의 경우 지금은 시설이 일부 지역에 집중된 경향이 있는 만큼 어르신 대상 수요조사로 접근성을 개선하고 거주지 인근 파크골프장 증설을 최우선으로 배치하는 등 지역 보건소와 연계한 파크골프를 단순 스포츠가 아닌 건강관리 프로그램으로 설계하는 협력체계를 구축해 어르신의 건강 통합 프로그램 운영하겠다”고 강조했다.

이어 “화장실과 세면장 등 각종 편의시설도 확충하고 어린이와 함께 온 가족이 즐길 수 있는 키즈랜드도 함께 설계하며, 시민이 반려견과 함께하는 팻 공원도 점차 확대하겠다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지