성남시, 국토부에 ‘재건축 물량제한 철회’ 등 교통·재건축 현안 건의

경기 성남시가 지역 교통 인프라 확충과 분당 재건축 물량제한 철회를 국토교통부에 정식으로 요청했다고 23일 밝혔다.

이번 요청은 김윤덕 국토부 장관이 이달 25일 오전 수서~광주 복선전철(수광선) 노선 경유 구간으로 예정된 중원구 도촌사거리를 방문하는 일정에 앞서 이뤄졌다. 김 장관은 현장에서 출근길 교통 현황을 확인하고 이후 지역 주민과 간담회를 열어 의견을 나눌 예정이다.

성남시청

시는 교통 분야에서 △지하철 8호선 판교연장사업의 기획예산처 예비타당성조사 대상 선정 및 신속한 예타 추진 △판교~오포 철도사업의 예타 면제방안 검토 △GTX-A 성남역 환승센터 건설을 위한 기본계획 반영 및 지원 △위례삼동선의 예타 통과 △수광선 도촌야탑역 신설 구조 반영과 산들마을 인접 통과 노선 변경 등을 건의했다.

재건축 분야에서는 분당 1기 신도시 정비사업과 관련한 연간 물량제한 철회를 요청했다.

정부는 최근 1기 신도시 정비사업 구역 지정 상한을 기존 2만6400가구에서 6만9600가구로 확대하면서 일산·중동·평촌·산본 등에는 연간 인허가 물량을 늘렸지만 분당에선 기존 수준을 유지했다.

