국민체육진흥공단·공영홈쇼핑, 체육인 복지 증진·스포츠산업 활성화 업무협약

서울올림픽기념 국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 ㈜공영홈쇼핑과 체육인 복지 증진 및 스포츠산업 발전을 위한 업무협약을 체결했다고 23일 밝혔다.

이날 서울 방이동 올림픽회관에서 열린 협약식에는 하형주 이사장과 김영주 대표이사 직무대행을 비롯한 양 기관 관계자들이 참석했다. ‘공영홈쇼핑 제휴를 통한 체육인 복지 확대’, ‘스포츠 중소기업 판로 지원을 통한 스포츠산업 발전’ 등을 위해 힘을 모으기로 약속했다.

하형주 국민체육진흥공단 이사장(왼쪽)과 김영주 공영홈쇼핑 대표이사 직무대행이 23일 서울 방이동 올림픽회관에서 협약식을 맺은 뒤 기념촬영을 하고 있다. 국민체육진흥공단 제공

양 기관은 이번 협약을 계기로 체육인 대상 공영홈쇼핑 할인 혜택 제공 등 체육인 복지 증진을 위한 실질적 협력을 위해 머리를 맞댄다. 성장 가능성이 높은 중소 스포츠기업을 발굴하고 공영홈쇼핑과 연계한 유통·판로를 지원해 스포츠산업 활성화에도 이바지한다는 계획이다.

하형주 이사장은 “이번 협약은 체육공단과 공영홈쇼핑이 만나 체육인 복지 향상과 스포츠 기업의 성장을 위해 힘을 모으기로 약속한 뜻깊은 자리”라면서 “앞으로 양 기관이 가진 강점을 바탕으로 현장에서 필요로 하는 부분을 보완하기 위한 상생 협력을 이어갈 것”이라고 말했다.

