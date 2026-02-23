전현무, 순직 경찰에 ‘칼빵’ 발언 논란…경찰들 “참담하다”

근무 중 흉기에 찔려 순직한 경찰관의 사연을 다룬 방송에서 ‘칼빵’이라는 비속어를 사용한 방송인 전현무씨와 이를 그대로 송출한 제작진에 대한 비판의 목소리가 높아지고 있다. 경찰 내부에선 공식 사과와 프로그램 삭제를 요구하는 등 반발이 일고 있다.

디즈니+ 예능 프로그램 ‘운명전쟁49’ MC 전현무씨. 디즈니+ 제공

경찰관 노조 격인 전국경찰직장협의회(경찰직협)는 23일 입장문을 내고 “범인 검거 중 순직한 공무원의 희생을 ‘칼빵’이라는 저속한 은어로 비하하고, 이를 유희의 소재로 삼은 출연진과 제작진의 몰상식한 행태에 깊은 분노와 참담함을 표한다”고 밝혔다.

앞서 지난 11일 공개된 디즈니플러스(디즈니+) 예능 프로그램 ‘운명전쟁49’ 2화에서는 2004년 강력 사건 피의자를 검거하는 과정에서 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장의 사인을 맞히는 미션이 등장했다.

제작진은 이 경장의 사진과 생시, 사망 시점만 제공한 뒤 출연진에게 사망 원인을 추리하도록 했다. 한 무속인은 “이분한테 붕대가 먼저 보였다”며 “흔히 칼 맞는 걸 칼빵이라고 하지 않나. 칼 맞는 것도 보이고…”라며 이 경장의 사인을 추정했다. 그러자 MC를 맡은 전씨는 “제복 입은 분이 칼빵이다. 너무 직접적이죠?”라고 발언했다. 다른 패널인 가수 신동 역시 “(칼빵) 단어가 너무 좋았다”고 맞장구를 쳤다.

이에 경찰직협은 “순직은 누군가에게는 하늘이 무너지는 고통이며 국가적으로는 커다란 손실”이라며 “이를 범죄자들의 은어인 칼빵으로 묘사해 웃음을 유도한 것은 인륜을 저버린 행위이자 고인과 유가족에 대한 명백한 2차 가해”라고 지적했다.

이어 “대중의 사랑을 받는 유명 연예인과 아나운서 출신 방송인이 부적절한 발언에 동조하며 즐거워한 모습은 공인으로서의 자격 미달을 여실히 보여준다”며 “시청률과 화제성을 위해 타인의 고귀한 희생마저 소모품으로 치부하는 방송 환경은 반드시 척결되어야 할 구태”라고 강조했다.

‘운명전쟁49’ 2화 장면 일부. 디즈니+ 제공

경찰직협은 “순직 공무원의 헌신은 우리 사회가 영원히 기억하고 예우해야 할 가치”라며 “14만 경찰 공무원들 가슴에 대못을 박았다”고 비판했다.

경찰직협은 해당 방송사의 공식 사죄와 문제 회차의 즉각 삭제, 출연진의 진심 어린 공개 사과 및 자숙을 요구했다. 아울러 방송통신심의위원회에 해당 프로그램에 대한 법정 최고 수준의 징계를 내릴 것을 강력히 촉구했다.

운명전쟁49는 49명의 운명술사가 다양한 미션을 수행하며 자신의 운명을 시험하는 서바이벌 예능 프로그램이다. 앞서 해당 회차에서는 2001년 서울 서대문구 홍제동 화재 현장에서 순직한 고 김철홍 소방교의 사인을 맞히는 미션도 등장해 유족이 반발하는 일도 빚어졌다.

당시 출연자들은 고인에 대해 “화마에 갇혀서 돌아가실 때 뭔가 세게 부딪혀서 어디에 깔리셨거나 뇌진탕이나 골절 같은 걸로 보여진다”, “압사, 답답하다는 느낌이 강했고 깔려서 숨도 못 쉬고 죽은 걸로 조금 더 느껴진다” 등 발언을 해 유족뿐 아니라 공무원노동조합총연맹 소방노조의 반발을 사기도 했다.

초상 사용에 대해 유족의 동의를 얻었다고 대응했던 운명전쟁49 제작진은 비판이 커지자 “상처 입으신 유가족과 동료 소방관께 진심으로 사과드린다”고 고개 숙였다.

한편 2004년 8월1일 서울 서부경찰서 소속 강력반 형사로 근무하던 심재호 경위와 이 경장은 폭력 사건 피의자였던 이학만을 검거하기 위해 서울 마포구 소재 커피숍에 출동했다가 이씨가 휘두른 흉기에 찔려 순직했다．

