전북도·국민연금·KB금융 ‘자산운용 특화 금융생태계 조성’ 협약

전북도가 국민연금·KB금융그룹과 손잡고 자산운용 특화 금융 생태계 조성에 착수하는 등 금융 중심지로 도약하기 위한 본격 행보에 나섰다.

전북도는 23일 도청에서 김관영 지사와 김성주 국민연금공단 이사장, 양종희 KB금융그룹 회장이 참석한 가운데 ‘자산운용 특화 금융 생태계 조성 및 지역경제 활성화’를 위한 3자 업무협약을 체결했다.

김관영 전북도지사와 양종희 KB금융그룹 회장, 김성주 국민연금공단 이사장(왼쪽부터)이 23일 전북도청에서 ‘자산운용 특화 금융 생태계 조성 및 지역경제 활성화’를 위한 업무협약을 체결한 뒤 협약서에 손을 모으고 있다. 전북도 제공

이번 협약은 지난달 KB금융그룹이 발표한 전북혁신도시 내 ‘KB금융타운’ 조성 계획의 후속 조치로, 전북을 글로벌 자산운용 거점으로 육성하고 지역경제의 자생적 성장 동력을 확보하기 위해 마련됐다.

세 기관은 전북혁신도시 내 ‘KB금융타운’ 조성을 위해 역할을 분담한다. 전북도는 행정 지원을 맡고, 국민연금공단은 민간 금융기관과의 자산운용 협력체계를 강화해 지역 금융생태계 구축의 마중물 역할을 담당한다. KB금융그룹은 KB증권·KB자산운용 등 핵심 계열사 기능을 집결시키고, 당초 250명에서 확대된 380여명을 전북혁신도시에 배치할 계획이다. 전주 지역 근무 인원까지 포함하면 총 530명 규모로 확대된다.

금융타운 기능 강화를 위해 KB증권·KB자산운용 전주사무소, KB손해보험 스마트광역센터, KB국민은행 전문 상담조직(스타링크) 외에도 KB희망금융센터 개점과 KB 이노베이션 허브(Innovation HUB) 센터 신설을 추진한다.

KB금융은 인공지능(AI) 에이전트를 활용한 자산관리 서비스 조직을 배치해 전북혁신도시를 미래형 자산관리 핵심 거점으로 육성할 계획이다. 금융 취약 계층을 위한 서민금융 지원과 스타트업 육성 등 혁신 생태계 조성도 병행한다.

이와 함께 3년간 3억원을 투입해 국제금융콘퍼런스를 개최하고, 블랙록, 피델리티 등 글로벌 투자기관 패널 참여와 청년 대상 모의 투자대회도 계획하고 있다.

금융 인재 양성을 위해 초등학생부터 대학생까지 단계별 교육체계를 구축하고, KB금융공익재단 전문 강사와 공단 실무진이 참여하는 금융 이해력 교육, 도내 대학 연금관리학과와 연계한 ‘NPS(국민연금공단) 오픈캠퍼스’ 현장실습 및 장학금 지원도 이어간다.

또 농촌 태양광 발전 수익을 주민 연금으로 환원하는 ‘마을자치연금사업’에 6억원을 투입하고, 전북 소재 기후테크 기업 육성을 위한 10억원 규모의 벤처펀드 조성과 경영 지원도 추진한다.

이번 협약은 전북도가 추진 중인 ‘제3금융중심지’ 지정의 핵심 동력이 될 전망이다. 민간 금융기업의 실질적 투자와 전문 인력 상주를 기반으로 자산운용 중심 금융특화도시의 실체를 구축하고, 국내외 금융기관 추가 유치의 발판을 마련했다는 평가다.

정부의 ‘5극 3특’ 전략에 부합하는 민간 주도 균형발전 사례로, 수도권 1극 체제를 넘어 국가 균형발전을 선도하는 모델로 자리매김할지 주목된다.

김성주 이사장은 “각 기관의 역량을 결합해 전북 금융 생태계의 토대를 다지는 실무적 출발점”이라며 “협약 과제들이 현장에서 차질 없이 이행돼 지역사회에 실질적 변화로 이어지길 기대한다”고 밝혔다.

양종희 KB금융그룹 회장은 “공공과 민간이 함께 금융 기반 시설 확충과 인재 양성, 기업 육성 등 장기 성장 기반 마련에 힘을 모았다는 점에서 의미가 크다”며 “지역 균형발전과 중소기업·청년 지원에 더욱 집중할 계획”이라고 말했다.

김관영 전북지사는 “자산운용 특화 금융 생태계 조성은 전북이 글로벌 금융중심지로 도약하는 중요한 과정”이라며 “도민의 삶을 풍요롭게 하고 전북 금융산업이 자산운용 혁신의 아이콘으로 성장하도록 전폭 지원할 방침”이라고 강조했다.

