현대차그룹, 새만금에 10조 투자 추진

현대차그룹이 전북 새만금에 수조원 규모를 투자해 인공지능(AI)과 수소, 로봇 등 미래 산업 육성을 위한 거점을 마련한다.



23일 재계와 정부 등에 따르면 현대차와 산업통상부, 기후에너지환경부, 전북특별자치도, 새만금개발청은 이르면 이번 주 새만금에 수조원을 투자하는 내용의 양해각서(MOU)를 체결할 것으로 전해졌다. 구체적 금액과 투자 분야는 아직 협의 중으로, 투자 분야는 현대차가 미래 사업으로 추진 중인 AI와 수소, 로보틱스가 유력하다. 투자 금액은 10조원가량으로 알려졌다.



앞서 현대차는 지난해 11월 올해부터 2030년까지 5년간 국내에 125조2000억원을 투자하겠다고 밝혔다. AI, SDV(소프트웨어 중심 자동차), 전동화, 로보틱스, 수소 등 미래 신사업 분야에 50조5000억원을 투자할 계획인데 일부가 새만금에 투자될 것으로 보인다. 당시 현대차그룹은 “정부, 지방자치단체와 협의해 AI, 수소, V2X 등 현대차그룹이 보유한 핵심 신기술을 접목한 수소 AI 신도시가 조성되도록 투자를 검토하겠다”며 “각 지역에 적극적으로 투자를 확대해 지역 경제 활성화를 촉진하겠다”고 밝혔다.



서해안에 위치한 새만금은 재생에너지 확보가 비교적 용이해 전력 소모가 큰 AI 데이터센터 구축에 유리하다. 여의도 140배에 이르는 부지와 일조량을 갖춰 전력 생산이 수월하다. 현대차그룹도 새만금을 AI 데이터센터 부지로 활용하는 방안을 검토하는 것으로 전해졌다.

