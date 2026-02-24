스마트 시티 핵심 ‘AI 네트워크’ 공개

국내 이동통신 3사가 세계 최대 이동통신 전시회 ‘모바일월드콩그레스(MWC)26’에서 인공지능(AI) 네트워크 기술을 선보인다. 네트워크 상용망에 AI를 입히고, 6G 이동통신 구현을 위한 미래 인프라를 구축한다는 구상이다.



23일 업계에 따르면 이번 MWC에선 AI가 네트워크를 운영하는 AI 네이티브 시대 기술 경쟁이 치열할 전망이다. AI가 네트워크 상태를 스스로 판단하고 운영하는 구조로 ‘오토노머스(자율)’ 네트워크로도 불린다. 자율 네트워크에선 AI가 트래픽을 예측해 기지국 자원을 자동으로 배치하거나 장애 가능성을 사전에 감지해 복구하고, 사용자 서비스를 파악해 네트워크 품질을 조정할 수 있게 된다.



AI 네트워크는 6G 필수 인프라로 완전자율주행과 도심항공교통(UAM), 원격의료, 스마트시티 등 미래 도심 핵심 인프라로도 꼽힌다. 국내외 통신사들은 현재 6G에 앞서 5G 단독모드(SA)에 AI를 입히는 작업에 주력하고 있다. 6G 인프라에 막대한 투자를 하기 쉽지 않은 탓에 이미 구축된 5G 독립망에 AI를 적용하는 방안이 비용 절감과 서비스 수익화에 도움이 돼서다.



MWC에선 고도화된 5G 네트워크와 6G 핵심 기술이 전시된다. SK텔레콤은 중장기 네트워크 진화 전략을 담은 세 번째 백서 ‘아테나’를 발간하고 관련 기술 일부를 MWC에서 공개할 예정이다. 네트워크에 적용할 AI 에이전트, 통신과 AI 서비스를 동시에 제공하는 ‘AI 기지국(AI-RAN)’, 기기 자체에서 연산하는 온디바이스 AI 기반 안테나 최적화 기술, 전파 신호로 주변 환경 정보를 수집하는 ‘통신·감지 통합’ 기술 등을 전시한다. AI 기지국은 기지국에 그래픽처리장치(GPU)를 탑재해 전력 효율을 높이고 연산·추론까지 수행하는 AI 인프라다.



KT도 전시관에 6G 네트워크존(가칭)을 마련하고, 자율 네트워크 기술을 공개한다. AI 기지국 등 미래 서비스도 현장에서 시연 등을 통해 선보인다. LG유플러스는 AI 네트워크 구현 계획을 앞서 발표하고, 관련 기술을 전시한다. 통신 시설 관리에도 현실 세계를 가상 공간에 구현한 디지털 트윈과 AI를 결합해 자율 운영을 확대하고 있다.



정부도 MWC에서 ‘AI 네트워크 얼라이언스(AINA)’를 출범하고, 자율 네트워크 생태계 구축에 나선다. 2030년까지 전국에 AI 기지국 500개 이상을 만들고, 6G를 상용화할 계획이다.

