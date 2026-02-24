일상적 대화만으로 기기 제어… ‘압도적 AI 경험’ 승부수

25일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열리는 ‘갤럭시 언팩 2026’에 전 세계 정보기술(IT) 업계의 이목이 쏠리고 있다. 삼성의 갤럭시 언팩(신제품 공개 행사)은 매년 업계 최대 이벤트였지만, 이번 S26 시리즈 출시가 갖는 의미는 남다르다. 현재 스마트폰 기반 인공지능(AI)이 무거운 연산을 위해 필수적으로 클라우드 서버를 거쳐야만 하는 과도기적 ‘하이브리드 AI’에 머물러 있다면, 삼성은 S26 시리즈를 통해 기기 자체에서 고성능 연산을 독자적으로 수행하는 ‘진정한 온디바이스 AI’ 시대를 열겠다는 전략을 세운 것으로 보인다.

독일 IT 전문 매체 ‘윈퓨처’가 공개한 갤럭시 S26 시리즈 유출 사진. 윈퓨처 제공

23일 업계에 따르면, S26 시리즈의 모든 하드웨어 업그레이드는 기기가 스스로 맥락을 파악하고 능동적으로 작동하는 ‘에이전틱 AI’라는 하나의 목표를 위해 설계되었다는 분석이 나온다.



가장 눈에 띄는 변화는 스마트폰의 두뇌인 모바일 애플리케이션 프로세서(AP)의 비약적인 도약이다. 이번 신제품에는 삼성 파운드리의 2나노(㎚) 공정 기반 ‘엑시노스 2600’과 퀄컴의 ‘스냅드래곤 8 엘리트 5세대’가 교차 탑재된다. 특히 과거 발열과 수율(제품 중 양품 비율) 논란을 겪었던 엑시노스 칩셋의 화려한 부활이 주목받고 있다. 엑시노스 2600은 생성형 AI 처리 성능을 전작 대비 113%나 끌어올렸다. 유출된 벤치마크(성능 기준)에 따르면 자연어 이해 및 객체 탐지 등 핵심 항목에서 업계 최고 수준인 스냅드래곤과 대등하거나 일부 상회하는 성능을 보이며 강력한 경쟁력을 증명했다.

메모리 환경 역시 온디바이스 AI 최적화에 맞춰졌다. 전작인 S25 시리즈에 도입된 ‘전 모델 12GB 램(RAM)’ 탑재 기조를 유지함으로써, 무거운 AI 연산을 백그라운드에서도 지연 없이 처리할 수 있는 물리적 기반을 공고히 했다.



배터리와 충전 시스템도 고사양 AI 환경에 맞춰 진화했다. 최상위 모델인 울트라는 삼성전자가 오랜 기간 고수해온 45W 충전의 한계를 넘어 60W 초고속 유선 충전을 전격 지원한다. 단순히 용량을 소폭 늘리는 것에 그치지 않고, 진화한 AP와 강화된 내부 방열 설계(HPB)를 통해 전력 효율을 극대화함으로써 실질적인 사용 시간을 대폭 확보하는 전략을 택했다.

압도적인 스펙 향상의 이면에는 ‘출고가 인상’이라는 현실적 부담이 존재한다. 지난 3년간 이어온 가격 동결 기조는 전 세계적인 AI 서버 증설에 따른 메모리 가격 폭등과 초미세 공정 도입으로 인한 칩셋 단가 인상, 즉 ‘칩플레이션’의 여파로 한계에 다다랐다. 이에 따라 S26 시리즈는 모델별로 약 10만원 안팎의 가격 인상이 유력시되며, 특히 S26 울트라 512GB 모델은 출고가가 처음으로 200만원 선을 돌파할 것으로 전망된다.

가격 인상에 따른 저항을 돌파할 삼성전자의 무기는 ‘압도적인 AI 경험’이다. 가장 큰 변화는 자체 음성 비서인 ‘빅스비’와 퍼플렉시티(Perplexity) 검색 엔진의 통합이다. “화면을 보는 동안 꺼지지 않게 해줘”와 같은 일상적인 대화만으로 기기 설정 깊숙한 곳의 옵션을 제어할 수 있을 만큼 지능화되었다.



사용자의 맥락을 읽는 신규 기능들도 대거 추가된다. 메시지 대화 내용에서 약속 장소와 시간을 감지해 키보드 상단에 캘린더 일정을 바로 띄워주는 ‘나우 넛지’, 오프라인 상태에서도 단순 스케치를 고화질 이미지로 1초 만에 렌더링하는 ‘엣지퓨전’ 등이 대표적이다.



카메라 기능 역시 하드웨어적 제약을 AI 비주얼 시스템으로 극복했다. 저조도 환경에서 노이즈를 억제하고 질감을 복원하는 능력이 비약적으로 발전해, 촬영 직후 디스플레이에 나타나는 결과물에서 확연한 격차를 체감할 수 있을 것으로 보인다. 울트라 모델에는 시야각을 제어해 옆 사람의 시선을 차단하는 ‘프라이버시 디스플레이’ 기술을 최초 도입해 초프리미엄 제품만의 차별적 가치를 더했다.



갤럭시 S24 시리즈로 최초의 ‘AI폰’ 시대를 열었던 삼성전자는 이번 S26 시리즈를 통해 에이전틱 AI 혁신을 가속화하며 글로벌 스마트폰 시장의 패러다임을 재편하려 하고 있다. 삼성이 다시 한 번 혁신의 표준을 제시하며 경쟁사들을 압도할 수 있을지, 전 세계의 시선이 샌프란시스코로 향하고 있다.

