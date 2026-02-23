은퇴연령층 60대 월 평균소득 청년층 20대보다 높다

청년세대의 취업난이 지속되는 가운데 은퇴연령층인 60대의 월 평균소득이 20대보다 높은 것으로 나타났다. 대기업과 중소기업의 소득 증가율이 모두 3%대를 기록했지만, 실제 소득에선 2배가량의 격차를 보였다.



23일 국가데이터처가 발표한 ‘2024년 임금근로 일자리 소득(보수) 결과’에 따르면 2024년 12월 기준 임금근로 일자리 근로자의 평균소득은 375만원으로 전년 대비 3.3%(12만원) 증가했다. 중간 위치 근로자의 소득을 뜻하는 중위소득은 288만원으로 3.6%(10만원) 늘었다.

60대 근로자의 월 평균소득이 20대 근로자보다 높은 것으로 나타났다. 연합뉴스

평균소득 증가율은 2021년 4.1%에서 202년 6.0%로 올랐다가 2023년엔 2.7%로 크게 떨어졌다. 2024년에 다시 반등했으나, 2016년 통계 작성 이래 두 번째로 낮은 수준을 보였다.



기업 규모별로 보면 대기업과 중소기업 모두 3%대의 소득 증가율을 보였지만, 평균소득 격차는 306만원에 달했다. 대기업 평균소득이 613만원, 중소기업은 307만원이었다.



업종별 격차도 상당했는데 금융·보험업(777만원)과 전기·가스·증기·공기조절공급업(699만원), 국제·외국기관(538만원)이 소득 상위업종을 차지했고, 숙박·음식점업(188만원), 협회·단체·기타개인서비스업(229만원), 농림어업(244만원) 등이 낮은 소득 수준에 머물렀다.



연령대별로는 40대 근로자가 469만원으로 가장 높고, 50대(445만원), 30대(397만원), 60대(293만원), 20대(271만원), 70세 이상(165만원) 순이었다. 데이터처는 이번 통계부터 60세 이상을 60대와 70세 이상으로 세분화했는데, 60대의 평균소득이 20대보다 높은 것으로 나타났다. 은퇴연령층의 소득 상승률도 높았는데, 60대(3.8%)와 50대(3.7%)의 상승률이 20대(3.0%)나 30대(2.9%)의 상승률을 웃돌았다.



평균소득은 근속기간에 비례해 높아졌다. 근속기간 20년 이상(848만원), 10∼20년 미만(608만원), 5∼10년 미만(430만원), 3∼5년 미만(369만원) 순으로 많았다. 산업별 평균소득은 금융·보험업(777만원), 전기·가스·증기·공기 조절공급업(699만원)에서 높고, 숙박·음식업(188만원)과 협회·단체·기타 개인 서비스업(229만원)에서 낮았다.



성별로는 남성과 여성 모두 3.6%씩 증가했으나 평균소득은 남성이 442만원, 여성이 289만원으로 격차가 여전했다.

