[이코노 브리핑] 삼성증권, 퇴직연급 가입 이벤트 실시 외

삼성증권, 퇴직연급 가입 이벤트 실시

삼성증권은 ‘퇴직연금 스타트-업! 이벤트(2026년 시즌1·사진)’를 다음 달 31일까지 진행한다고 23일 밝혔다. 이번 이벤트는 개인형 퇴직연금(IRP) 신규 고객과 기존 고객 모두 참여할 수 있도록 마련됐다. △웰컴(Welcome) 이벤트 △리스타트(Re-start) 이벤트 △IRP 레벨업(Level-up) 이벤트 총 세 가지로 구성됐다. 순입금액 규모에 따라 최대 3만원권의 모바일상품권이 지급된다.

하나은행, 시니어고객 ‘AI 안부서비스’

하나은행은 고령층 고객의 건강한 일상을 지원하기 위해 금융권 최초로 인공지능(AI) 기반 맞춤형 전화 서비스인 ‘AI 안부서비스’를 시범운영한다고 23일 밝혔다. 이 서비스는 AI 목소리 ‘든든이’가 손님이 정한 요일과 시간에 정기적으로 전화를 걸어 안부를 묻고 생활 정보를 제공하는 방식이다.

국세청, 경영위기 10만 법인 세정지원

국세청은 경영위기를 겪고 있는 10만 개 법인에 대해 세정지원에 나선다고 23일 밝혔다. 우선 매출이 감소한 수출 중소·중견기업, 공급과잉 및 경기침체로 어려움을 겪는 석유화학·철강·건설업을 영위하는 중소·중견기업, 고용·산업위기 선제대응지역 중소·중견기업에 대해 법인세 납부기한을 3월31일에서 6월30일까지로 3개월 직권 연장한다.

