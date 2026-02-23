[사설] 與 ‘사법3법’ 강행·‘李 공소 취소 모임’ 출범… 법치국가 맞나

더불어민주당이 그제 대법관을 14명에서 26명으로 늘리고(법원조직법), 법관·검사 또는 범죄수사에 관한 직무를 수행하는 자를 대상으로 하는 ‘법왜곡죄’를 신설하고(형법), ‘4심제’ 성격의 재판소원 제도를 도입하는 법안(헌법재판소법)을 3월 초까지 통과시키기로 결정했다. 위헌 소지가 커 여당 내에서도 우려하는 법왜곡죄도 수정하지 않기로 했다. 정청래 대표는 “처음 가보는 길은 걱정이 있지만, 지금 이 시기를 놓치면 언제 다시 기약할 수 있겠냐”고 했다. 입법·행정을 손에 쥔 여당이 사법부까지 장악하려 한다는 우려가 크다.



국민의 삶을 좌우하게 될 이 법안들은 여전히 사회적 공감대를 얻지 못하고 있다. 법왜곡죄는 모호한 조항으로 판사와 검사의 재판·수사 과정의 판단을 형사처벌 대상으로 삼는다는 점에서 위헌 소지가 크다. 사법부와 수사기관을 위축시킬 게 뻔하다. 오죽하면 이석연 국민통합위원장이 “문명국의 수치이고, 해서는 안 되는 법”이라고 지적했겠나. 대법관 증원법이 통과되면 대법관 26명 중 22명을 이재명 대통령이 임명하게 된다. 사법부의 편향성이 커질 수밖에 없다. 재판소원제로 사실상 4심제가 되면 국민은 ‘소송 지옥’에 빠질 우려가 크다. 대법원은 물론 법조계·학계도 “사법 체계의 근간을 뒤흔드는 악법” “결국 국민이 큰 피해를 볼 것”이라고 강하게 반대하는 이유다.



이뿐이 아니다. ‘이재명 대통령 사건 공소 취소와 국정조사 추진을 위한 민주당 의원 모임’은 어제 국회에서 출범식 및 결의 대회를 열었다. ‘대장동 개발 비리’ 등 재판 5건에서 이 대통령에게 제기된 12개 혐의가 검찰의 ‘조작 기소’로 꾸며졌다고 주장하는 모임에 의원 105명이 이름을 올렸다. 박성준 상임대표는 “검찰이 스스로 공소 취소라는 결단을 내릴 수 있도록 국정조사를 추진하겠다”고 밝혔다. 검찰에 대한 노골적인 압박이자, 이 대통령의 퇴임 후 ‘사법 리스크’를 털어내려는 의도가 아닐 수 없다. 오죽하면 유시민 전 노무현재단 이사장까지 “미친 짓”이라고 했겠나.



국가 근간인 사법 시스템을 바꾸려면 공론화를 통한 사회적 합의가 필수적이다. 정상적인 법치국가라면 시간이 걸려도 사회적 합의가 필요하고 무엇보다 사법부 의견을 반영하는 게 순리다. 군사작전하듯 밀어붙이면 심각한 부작용을 낳고, 그 책임은 고스란히 여당에 돌아갈 것이다. 영원한 권력은 없다. 정권이 바뀌면 부메랑으로 돌아온다. 이제라도 입법 폭주를 멈춰야 한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지