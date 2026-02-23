경기도 ‘스타기업’ 43곳 육성…경과원, 제품혁신·시장개척 등 맞춤 지원

경기도와 경제도경제과학진흥원(경과원)이 다음 달 5일까지 ‘스타기업 육성사업’에 참여할 도내 중소기업 43곳을 모집한다.

23일 경과원에 따르면 스타기업 육성사업은 기술 혁신성과 성장 가능성이 큰 중소기업을 발굴해 강소·중견기업으로 도약할 수 있도록 집중 지원하는 프로그램이다. 2011년 출범해 올해 15년째를 맞았다. 시제품 개발부터 디지털 전환까지 패키지 지원안을 담는다.

경기도청

지난해 선정된 기업의 매출 평균액은 약 20억원가량 증가하며 ‘성장 사다리’ 역할을 입증했다.

경과원은 올해 43곳을 선발해 31억6000만원을 지원한다. 지원 분야는 제품혁신, 시장개척, 스마트혁신 등 3개 분야로, 9개 세부 과제로 이뤄졌다.

선정된 기업은 시제품 및 디자인 개발, 지식재산권 획득, 제품 규격 인증, 국내외 전시회 참가, 홍보 판로 개척, 디지털 전환 등 필요한 과제를 자유롭게 조합해 맞춤형으로 지원을 요청할 수 있다.

경제도경제과학진흥원

지원 한도는 기업 위치한 시·군에 따라 달라진다. 용인, 화성, 성남 등 도비 매칭에 참여하는 10곳의 시에 있는 기업들은 최대 8000만원, 그 외 시·군 소재 기업은 최대 4200만원까지 받는다.

도내에 본사 또는 공장을 3년 이상 운영하고, 기업 부설 연구소나 연구개발 전담 부서를 보유한 매출액 50억원 이상 700억원 미만 중소기업이면 참여할 수 있다.

경기기업비서 누리집에서 신청하면 요건심사, 서류평가, 발표평가를 거쳐 3월 말 최종 선정한다.

지난해에는 52곳을 선발해 181건의 과제를 지원했다. 기업당 평균 20억원의 매출 증가와 3명의 신규 고용 창출 성과를 거뒀고 지식재산권 52건을 획득했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지