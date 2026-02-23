한국앤컴퍼니그룹 매거진 ‘뮤’ 65만부 돌파

49호 ‘점화의 기술’. 사진=한국앤컴퍼니그룹 제공

한국앤컴퍼니그룹이 하이테크 매거진 ‘뮤(MiU)’ 누적 발행 부수가 65만부를 넘어섰다고 23일 밝혔다.

뮤는 2013년 창간 이후 연 4회 계간으로 발행되는 프리미엄 매거진으로, 모터스포츠·첨단 기술·트렌드·라이프스타일 등 폭넓은 주제를 다루며 기술·산업 이슈를 스토리텔링 방식으로 풀어낸다.

그룹은 종이 잡지의 기획력과 해석의 깊이를 강점으로 내세우면서도, 디지털 채널을 병행해 독자 접점을 확장해왔다. 지난해 8월부터 한국앤컴퍼니 공식 웹사이트 ‘테크놀로지 인 모션’ 내 전용 섹션과 공식 유튜브 채널을 통해 주요 콘텐츠를 디지털 포맷으로 제공 중이다.

최근 발행된 통권 49호는 ‘점화(Ignition)의 기술’을 커버스토리로 선정했다.

작은 불꽃에서 시작해 자동차 엔진과 우주 로켓으로 이어지는 ‘에너지의 시작점’을 공학적 관점에서 조명하며, 기술의 출발과 확장 과정을 다뤘다는 게 회사 측 설명이다. 이외에도 FIA 월드 랠리 챔피언십 시즌 전망, 자동차 애프터마켓 동향, 슈퍼요트 등 럭셔리 트렌드, 미래 에너지 기술, 일상 보안 점검법 등을 담았다.

한국앤컴퍼니그룹 관계자는 “뮤가 조현범 회장의 프리미엄·하이테크 가치와 기술 혁신 철학을 바탕으로 기술 전반을 깊이 있게 다뤄왔다”며 “향후에도 산업 전반을 아우르는 차별화된 콘텐츠로 기술과 문화, 사람과 미래를 잇는 역할을 이어가겠다”고 전했다.

