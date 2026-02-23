BBQ의 거침없는 진격, 온두라스 1호점 오픈…‘K-치킨 벨트’ 완성한다

제너시스BBQ 그룹이 온두라스에 첫 매장인 마스데발 플라자점을 열고, 북중미에서의 경험을 동력 삼아 향후 남미 시장 확대에 나선다고 23일 밝혔다.

관련 업계에 따르면 BBQ는 파나마, 코스타리카 등 중미 지역은 물론 바하마와 자메이카를 포함한 카리브해 권역에서 브랜드를 안정적으로 안착시키며 K-푸드의 대표 주자로서 입지를 탄탄히 굳혀왔다.

BBQ는 올해 1분기 안에 온두라스 4호점까지 출점할 계획이다. BBQ는 파나마와 코스타리카를 기점으로 중미와 카리브 권역에서 총 20여개 매장을 운영하며, 현지 고객과의 접점을 더욱 넓혀가고 있다.

아울러 콜롬비아를 시작으로 멕시코, 브라질, 아르헨티나, 칠레 등 남미 주요 국가로 영역을 넓혀 아메리카 대륙 전체를 아우르는 네트워크를 구축할 예정이다.

BBQ 관계자는 “전 세계 57개국 진출로 K-푸드를 대표하는 브랜드로 자리매김했다”며 “미주 대륙 전역을 아우르는 성장 축을 만들겠다”고 말했다.

