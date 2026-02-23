인천시교육청, 초등학교 교육·돌봄 통합지원 지역대학과 맞손

인천시교육청이 지역대학과 손잡고 ‘라이즈(RISE·지역혁신중심 대학지원체계) 늘봄학교’를 확대한다. 대학의 우수 인적·물적 자원을 초등 맞춤형 프로그램과 연계해 학부모가 믿고 맡길 수 있는 신뢰도 높은 서비스를 제공하고자 한다.

시교육청은 다음달부터 관내 7개 대학과 협력해 71개 초등학교 120학급 대상으로 ‘RISE 늘봄학교 프로그램’을 본격 운영한다고 23일 밝혔다. 대학의 전문적인 인프라를 활용, 초등 1∼2학년에게 질 높은 수업을 제공하기 위해 마련됐다.

정규 수업 뒤 무료로 진행돼 학부모의 양육 부담은 덜고 공교육 내실을 기할 것으로 기대된다. 저학년 아동의 발달 특성에 맞춰 체험·놀이·안전 중심으로 설계하고, 총 8개 분야의 대학별 특화 커리큘럼이 있다. 대학이 검증된 전문강사를 직접 지원해 전문성과 안정성을 동시에 확보했다.

시교육청 관계자는 “다채로운 콘텐츠 구성으로 학생들의 흥미와 창의성을 자극할 예정”이라며 “앞으로도 저학년 학생들 눈높이에 맞는 양질의 교육과 돌봄을 통합 제공하겠다”고 말했다.

