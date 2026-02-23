일본인 112명 "내 본적은 독도" 호적 도발…20년만에 4.3배 늘어

지난해 말 기준으로 일본인 112명이 호적에 독도를 자신의 본적이라고 기재한 것으로 나타났다고 요미우리신문이 23일 전했다.



이런 수치는 정부 발표 기준으로 20년 전인 2005년 26명의 4.3배에 달하는 수치다.

영등포구 동북아역사재단 독도체험관 둘러보는 관람객. 연합뉴스

일본 내 극우 세력을 중심으로 한 '본적 옮기기 운동'이 적지 않은 영향을 미친 것으로 보인다.



신문에 따르면 시마네(島根)현 오키노시마초(隠岐の島町) 집계 결과 독도(일본이 주장하는 명칭은 다케시마<竹島>)를 본적이라고 신고한 일본인은 2021년 말 124명, 2022년 말 121명, 2023년 말 119명, 2024년 말 122명이었다.



지난해 말에는 112명으로 다소 줄었지만, 최근 몇 년 동안 계속 120명대 안팎을 유지해 온 것이다.



일본인이 독도를 호적으로 둘 수 있는 이유는 일본이 독도를 자국 영토라고 주장하는 데다 일본 호적법상 자국민은 일본 내 어디로든 본적지를 옮길 수 있기 때문이다.



본적지를 독도로 이전할 경우 주소는 '시마네현 오키군 오키노시마초 다케시마 관유무번지'가 된다. 관유무번지는 일본 국유지로 번지수는 따로 없다는 의미다.



2004년 3월 독도로 본적을 옮겼던 하마구치 가즈히사(濱口和久) 다쿠쇼쿠대 특임교수는 수년 전에 도쿄로 본적을 다시 옮겼다.



독도로 본적을 이전할 당시 그는 "다케시마나 영토 문제를 국민에게 알리고 싶었다"고 주장했었다.



도쿄로 재이전시에는 "나의 사례를 보고 본적을 옮긴 사람도 있었다", "내 역할을 충분히 했다"는 주장을 늘어놓았었다.



그는 전날 '다케시마의 날' 행사에 일본 정부가 차관급(부대신)이 아닌 정무관급 인사를 파견한 것에 대해서도 "유감스럽다"며 더욱 강력한 대외 메시지를 요구해 일본 내 보수 우경화 분위기를 반영했다.

