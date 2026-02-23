원자력환경공단, 정보공개 종합평가 최우수 기관 첫 선정

한국원자력환경공단이 행정안전부 주관 '2025년 정보공개 종합평가'에서 최우수 기관으로 첫 선정됐다고 23일 밝혔다.

행안부가 실시한 이번 평가는 전국 561개 공공기관을 대상으로 △사전정보공표 △원문공개 △청구처리 △고객관리 △제도운영 등 정보공개 전반에 대한 수준을 종합적으로 점검해 이뤄졌다.

한국원자력환경공단 본사 전경. 공단 제공

공단은 기관 특성과 국민 수요를 반영해 사전정보공표 항목을 지속적으로 확대하고, 국민이 필요한 정보를 사전에 쉽게 확인할 수 있도록 정보 접근성을 강화해 높은 평가를 받았다.

또 정보공개 청구 처리의 신속성과 정확성을 높여 고객만족도 부문에서 만점을 획득하는 등 공개 품질 개선 성과도 인정받았다.

특히 임원 이상 결재문서의 원문공개율을 90% 이상으로 끌어올려 원문공개 부문에서도 긍정적인 평가를 얻었다.

조성돈 한국원자력환경공단 이사장은 "투명하고 적극적인 정보공개를 통해 국민이 신뢰하는 방폐물 관리 전담기관으로 자리매김하겠다"고 강조했다.

