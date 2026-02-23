주이란한국대사관 "항공편 있을 때 신속 출국 권고"

주이란한국대사관이 미국의 대이란 공격 가능성 등 긴장이 고조되면서 현지 체류중인 우리 국민들에게 정세 급변 가능성에 대비한 조기 출국을 당부했다.

지난 22일 주이란대사관은 홈페이지 안전공지를 통해 “최근 언론에선 미국의 대이란 공격 가능성 및 이란의 보복 경고 등으로 인해 역내 긴장이 급격히 고조되고 있다고 보도하고 있다”며 이같이 밝혔다. 이어 “이란 내 체류 중인 국민들은 긴요한 용무가 아닌 경우 신속히 출국해 주시고, 여행을 예정하고 있는 국민들은 여행을 취소·연기해 주길 바란다”고 당부했다.

주이란한국대사관이 미국의 대(對) 이란 공격 가능성이 고조되는 가운데 이란에 체류중인 국민들에게 신속한 출국을 권고했다. 사진은 이란 테헤란 거리. EPA연합

대사관은 또 “현지 상황이 급격히 악화하면 민간 항공편 이용이 중단될 수 있으니 가용한 항공편이 운행되고 있을 때 출국하길 권고드린다”고 했다.

이어 “이란 내 안보 상황에 급격한 변화가 발생할 수 있다”며 “언론보도 및 대사관의 안전공지에 주목해 주시고 신변안전에 각별히 유의해주기 바란다”고 덧붙였다.

이란 내부의 불만은 정부의 유혈 진압으로 잠시 위축된 가운데 최근 다시 분출하는 양상을 보이며 긴장이 한층 고조되고 있다. 전날 AFP 통신 등 외신에 따르면, 새 학기 첫날인 이날 테헤란 주요 대학 캠퍼스에서는 시위 희생자들을 추모하고 보안군을 규탄하는 집회와 행진, 연좌농성이 벌어졌다.

시위대를 지지했던 미국은 이란과의 핵 협상이 실패할 경우 군사적 대응에 나서겠다고 경고했으며, 중동에 항공모함과 전투기를 추가 배치하며 압박 수위를 높이고있다. 지난 20일 도널드 트럼프 미국 대통령은 백악관 행사 중 ‘이란을 협상 테이블로 끌어내기 위해 제한적인 군사 공격을 검토하고 있느냐’는 취재진의 질의에 “고려 중이라고 말할 수 있을 것 같다”고 답했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지