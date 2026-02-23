“언론에 알리겠다” 초등생 어린이와 ‘음란채팅’한 남성들 공갈·협박당해

뉴시스

초등생인 의붓딸의 음란채팅을 목격한 계부가 상대 남성들을 공갈·협박했다가 징역형을 선고 받았다.

피해 남성들의 연령은 중학생부터 20대까지 다양했다.

23일 법조계에 따르면 부산지법 형사6단독 김정우 부장판사는 공갈 혐의로 기소된 A(30대) 씨에게 징역 3년을 선고했다.

또 아동학대 치료프로그램 40시간 이수와 아동 관련 기간 취업 제한 3년도 명령했다.

A씨는 지난 2024년 12월~6월 경 의붓딸 B(13)양과 랜덤채팅에서 성적 대화를 한 남성을 협박하고, 딸 행세를 해 피해자들을 만난 뒤 겁을 주는 등 총 6명을 상대로 6127만 원을 뜯어낸 혐의를 받는다.

A씨는 B양에게 성적 대화를 건넨 남성들에게 “경찰에 알리겠다”며 협박한 뒤 합의금을 뜯고, 얼굴을 때리며 “언론에 알려 신세를 망치게 하겠다”고 겁을 주기도 한 것으로 전해졌다.

피해자 중 20대 군인과 중학생도 있었는데, A씨는 이들이 약속보다 적은 돈을 건네자 그들의 부모에게 연락해 협박하기도 했다.

A씨는 또 B양에게 거짓 진술을 강요했다. B양은 남성들과 대화를 나눴을 뿐 성적 피해를 입지는 않았는데도 추행을 당한 것처럼 부추긴 것이다.

B양은 A씨의 말대로 하지 않으면 친모와 헤어질 수 있다고 여겨 계부의 요구에 응한 것으로 드러났다.

재판부는 “A씨는 합의금을 요구하면서 언론이나 직장에 알리겠다고 협박하는 등 범행 수법도 불량하다”고 양형 이유를 설명했다.

