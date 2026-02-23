광명사거리서 구일역까지 한 번에… 마을버스 ‘광명02번’ 23일 개통

광명02번 마을버스 신설 노선도. 2월 23일부터 운행을 시작하는 광명02번 버스는 광문중학교를 기점으로 7호선 광명사거리역과 트리우스 광명, 자이더샵 포레나 등 주요 재개발 단지를 거쳐 1호선 구일역까지 운행한다. AI를 이용한 생성한 이미지

경기도 광명시가 광명동 재개발 지역과 주요 지하철 거점을 연결하는 마을버스 ‘광명02번’ 노선을 신설하고 오는 2월 23일부터 본격적인 운행에 들어간다. 이번 노선 신설로 해당 지역 주민들의 출퇴근길 교통 편의가 대폭 개선될 전망이다.

광명02번은 광문중학교를 기점으로 광명7동 행정복지센터, 7호선 광명사거리역을 거쳐 트리우스 광명, 자이더샵 포레나 등 재개발 단지를 지나 1호선 구일역까지 운행한다.

해당 노선은 재개발 4개 아파트 단지와 기존 6개 아파트 단지 등 총 10개 단지를 경유하는 것이 특징이다. 그동안 대중교통 이용에 다소 불편을 겪었던 신축 입주 단지 주민들이 1호선과 7호선 등 주요 지하철역으로 보다 빠르게 이동할 수 있게 됐다.

운행 정보에 따르면 이번 노선에는 총 7대의 버스가 투입된다. 배차 간격은 9분에서 13분쯤으로 운영될 예정이다. 첫차는 오전 6시, 막차는 오후 11시에 운행된다.

광명시 관계자는 “이번 마을버스 신설로 재개발 지역 시민들의 교통 거점 접근성이 크게 향상될 것으로 기대한다”고 말했다.

