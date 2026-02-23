양치승 "주변에 짐 되기 싫어 새 출발"…한강 조망 새 직장 근황

헬스트레이너 겸 방송인 양치승이 수억원대 사기 피해를 겪은 뒤 새 직장에서의 근황을 전했다.

지난 22일 유튜브 채널 ‘양치승의 막튜브’에는 ‘양치승, 밥값이 무서워 연락 끊었다가 지금은 기업 회장과 식사하는 이유’라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 전세 사기 피해 이후 초고가 아파트 관리인으로 취직한 그의 일상이 담겼다.

양치승은 한강이 내려다보이는 고가 아파트에서 근무 중인 모습을 공개하며 “지하 35층에서 역전으로 올라왔다”며 “한강에 뛰어들 생각만 했지 이렇게 위에서 내려다보는 건 처음”이라고 털어놨다.

그는 힘들었던 시기에 대해서도 언급했다. 양치승은 “사람들에게 밥 한 끼 제대로 사지 못하는 상황이 가장 힘들었다. 오랜 시간 일하며 밥도 사주곤 했는데 그러지 못하니 스스로에게 화가 났다”고 말했다.

직장인으로 새 출발을 선택한 이유에 대해서는 “지하에서 다시 올라왔다는 걸 보여주고 싶었다”며 “내가 먼저 솔선수범해야 한다고 생각했다. 내가 잘 돼야 주변 사람들에게 짐이 되지 않는다고 느꼈다”고 밝혔다.

양치승은 배우 김우빈 등의 트레이너로 이름을 알렸으며, 2019년 서울 강남구 논현동에 헬스장을 개업했다. 그러나 건물이 구청에 기부채납해야 하는 시설이라는 사실이 뒤늦게 드러나며 강남구청으로부터 퇴거 명령을 받았다고 밝혔다.

그는 이 여파로 헬스장을 폐업했고, 환불 및 권리금 문제 등을 포함한 개인 피해액이 약 15억원에 달한다고 주장했다.

