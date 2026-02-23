성남시청 빙상팀, ‘대형사고’ 쳤다…올림픽 메달 초토화 ‘금빛 폭격’

성남시청 빙상팀이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 출전 선수 전원이 메달을 획득하는 압도적인 성과를 냈다.

성남시청 소속 최민정, 김길리, 이준서, 이정민 등 4명의 선수는 이번 대회에서 금메달 2개, 은메달 2개, 동메달 1개를 합작하며 팀 역대 최고 성적을 갈아치웠다.

성남시청 빙상팀 쇼트트랙 선수단이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 출전을 앞두고 파이팅을 하고 있다. (맨 왼쪽부터) 이정민, 최민정, 신상진 성남시장, 김길리, 이준서 선수. 성남시 제공

출전 선수 전원이 시상대에 오른 건 이례적이다. 성남시청 빙상팀의 저력을 다시 한 번 입증했다는 평가가 나온다.

김길리는 이번 대회에서 안정적인 경기력으로 여자 1000m에서 동메달을 따내 올림픽 첫 메달을 신고한 데 이어, 1500m 금메달과 3000m 계주에서 최민정과 함께 금메달을 합작해 한국 선수 중 유일한 2관왕에 올랐다.

최민정은 1500m 은메달과 여자 3000m 계주 금메달을 추가하며 개인 통산 올림픽 메달을 7개(금4·은3)로 늘려 한국 동·하계 올림픽 통산 최다 메달 기록을 경신했다. 이준서와 이정민은 남자 5000m 계주에서 은메달을 목에 걸었다.

성남시청 빙상팀은 2018 평창 대회에서 금메달 2개, 2022 베이징 대회에서 금메달 1개, 은메달 2개를 각각 기록한 바 있다. 하지만 이번 동계올림픽에서 그 이상의 성적을 만들어내며 명실상부 국내 최강 실업팀으로 자리매김했다.

특히 여자 1500m 결승에서 나란히 1, 2위로 결승선을 통과하며 금·은메달을 동시에 가져온 김길리와 최민정은 둘 다 분당 서현고 출신으로 그 의미를 더했다.

성남시의 전폭적인 지원이 이러한 성과를 만들어냈다. 시는 탄천종합운동장 빙상장을 전국 최고 수준으로 관리하며 선수들에게 최적의 훈련 환경을 제공해왔다.

신상진 성남시장은 대회 전 선수들을 직접 격려한 데 이어, 귀국 후 대대적인 환영식과 포상금을 지급할 예정이다. 신 시장은 “성남시청 소속 쇼트트랙 선수들의 올림픽 메달 쾌거를 시민과 국민 모두와 함께 자랑스럽게 생각한다”면서 “그간의 고된 훈련을 내려놓고 충분한 휴식으로 재충전하길 바란다”고 전했다.

